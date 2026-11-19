Fernando Alonso descartou a possibilidade de permanecer na Fórmula 1 até o retorno dos motores V8, previsto para 2030. Aos 45 anos, o espanhol da Aston Martin lamentou que a mudança no regulamento técnico não tenha acontecido antes, considerando que a F1 perdeu mais de uma década de corridas com características que ele considera ideais.

"Não, não estarei aqui para os novos V8. 100%", afirmou Alonso durante as atividades de imprensa do GP de Las Vegas. Questionado sobre as surpresas que já protagonizou ao longo da carreira, incluindo seu retorno à F1 em 2021, o bicampeão mundial reconheceu que já mudou de ideia anteriormente, mas garantiu que desta vez sua decisão será definitiva.

"Sim, eu também já surpreendi a mim mesmo no passado! Mas desta vez acho que será para valer. Quando eu parar, também será o momento de experimentar outras coisas. Ainda falta bastante tempo para o retorno dos V8, mas acho que já terá sido suficiente para mim", declarou.

A expectativa é que a categoria adote motores V8 turbo de 2,1 litros, acompanhados por um sistema elétrico significativamente menor que o atual. Embora a FIA tenha publicado uma confirmação sobre o assunto na terça-feira, o comunicado foi retirado do ar poucos minutos depois. O entendimento inicial aponta para a introdução das novas unidades de potência em 2030, um ano antes do planejamento anterior.

Alonso, porém, lamentou que a mudança tenha demorado tanto. O espanhol é um dos críticos das características dos regulamentos introduzidos a partir de 2014, especialmente pela influência dos sistemas híbridos na maneira como os pilotos precisam administrar o desempenho dos carros.

"Sim, é frustrante não termos tido isso já em 2014. De 2014 até 2030 ou 2031, isso significa que perdemos 16 ou 17 anos de corridas puras", afirmou.

Apesar de descartar sua permanência na F1 até a chegada dos V8, Alonso não pretende abandonar o automobilismo. O espanhol confirmou sua participação no Dakar em janeiro de 2027 e revelou que considera outras competições importantes para o futuro, incluindo as 24 Horas de Le Mans e as 500 Milhas de Indianápolis.

"O Dakar estava nos meus planos. Le Mans está nos meus planos, assim como as 500 Milhas de Indianápolis. Adoro competir e adoro correr com carros nos quais você tem potência quando acelera e desaceleração quando freia. São essas coisas que sentimos falta atualmente na F1", explicou.

O piloto ressaltou, entretanto, que a permanência na Aston Martin exige dedicação integral à F1, dificultando a participação simultânea em outras competições. O Dakar representa uma exceção por acontecer em janeiro, durante o intervalo entre temporadas.

Sobre um possível retorno às 500 Milhas de Indianápolis, prova que disputou pela última vez em 2020, Alonso deixou a possibilidade em aberto. A perspectiva de um novo chassi na IndyCar a partir de 2028 pode influenciar uma eventual decisão.

"Não sei. Eles vão mudar os carros em breve. Acho que um novo carro chegará em 2028. Talvez eu considere isso algum dia. Não está nos meus planos de curto prazo e não é algo em que esteja pensando agora, mas não posso descartar completamente", concluiu.

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