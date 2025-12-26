F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco
Só existem 26 unidades do Mercedes CLK GTR no mundo
Não é nenhum segredo que a maioria dos pilotos de Fórmula 1 moram em Mônaco e estão quase sempre mostrando seus luxos pelas ruas do Principado. Fernando Alonso, por exemplo, está sempre esbanjando sua bela coleção de carros raros e históricos.
O bicampeão mundial foi flagrado passeando com a namorada, Melissa Jiménez, em um exclusivo e raro Mercedes CLK GTR. O vídeo viralizou nas redes sociais, pois o veículo não é comumente visto nas ruas.
O Mercedes CLK GTR é um supercarro adaptado para as ruas de edição limitada - foram produzidas apenas 26 unidades - e sua forma peculiar e marcante se deve ao fato de que esse carro nasceu em 1997 pensando na competição, há quase 30 anos.
Para os amantes de carros, especialmente os clássicos e potentes, o som de seu motor V12, que acompanha seu design agressivo para torná-lo ainda mais espetacular, também chamou a atenção, ou melhor, os ouvidos dos amantes de carros, especialmente os clássicos e potentes.
Por ser um carro tão exclusivo, chegou a ser vendido por entre 1,5 e 2 milhões de euros, mas agora o Mercedes CLK GTR vale mais de 10 milhões de euros (pouco mais de R$60,3 milhões na cotação atual), com a possibilidade de chegar a um preço entre 13 e 15 milhões de euros.
MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Na despedida da Renault da F1, relembre os grandes momentos da montadora na categoria
Alonso elogia astro da MotoGP: "Nenhuma pessoa normal pode alcançar o que Márquez fez"
ESPECIAL: O que a história da F1 nos diz sobre decisões com três candidatos ao título? Relembre todas as finais do tipo
Últimas notícias
VÍDEO F1: Namorada de Alonso exibe barrigão de grávida e confirma rumores
F1: FIA atualiza Código Desportivo e altera normas de atuação dos comissários
F1: Apesar de 2025 conturbado, Hamilton deve manter Adami como engenheiro na Ferrari em 2026
F1: Lambiase, engenheiro de Verstappen, estaria negociando com a Aston Martin
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários