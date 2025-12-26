Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Alonso 'desfila' com carro raríssimo avaliado em R$ 60 milhões em Mônaco

Só existem 26 unidades do Mercedes CLK GTR no mundo

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Mercedes CLK GTR.jfif

Não é nenhum segredo que a maioria dos pilotos de Fórmula 1 moram em Mônaco e estão quase sempre mostrando seus luxos pelas ruas do Principado. Fernando Alonso, por exemplo, está sempre esbanjando sua bela coleção de carros raros e históricos.

Leia também:

O bicampeão mundial foi flagrado passeando com a namorada, Melissa Jiménez, em um exclusivo e raro Mercedes CLK GTR. O vídeo viralizou nas redes sociais, pois o veículo não é comumente visto nas ruas.

 

O Mercedes CLK GTR é um supercarro adaptado para as ruas de edição limitada - foram produzidas apenas 26 unidades - e sua forma peculiar e marcante se deve ao fato de que esse carro nasceu em 1997 pensando na competição, há quase 30 anos.

Para os amantes de carros, especialmente os clássicos e potentes, o som de seu motor V12, que acompanha seu design agressivo para torná-lo ainda mais espetacular, também chamou a atenção, ou melhor, os ouvidos dos amantes de carros, especialmente os clássicos e potentes.

Por ser um carro tão exclusivo, chegou a ser vendido por entre 1,5 e 2 milhões de euros, mas agora o Mercedes CLK GTR vale mais de 10 milhões de euros (pouco mais de R$60,3 milhões na cotação atual), com a possibilidade de chegar a um preço entre 13 e 15 milhões de euros.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Juanjo Sáez
Fernando Alonso
