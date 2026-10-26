Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid

F1 - Verstappen detona problemas recorrentes na Red Bull: “Devíamos usar linguagem de sinais!”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen detona problemas recorrentes na Red Bull: “Devíamos usar linguagem de sinais!”

F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"

Antonelli já pensa na conquista do título da F1: "Estamos muito perto, espero fechar logo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
Antonelli já pensa na conquista do título da F1: "Estamos muito perto, espero fechar logo"

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?
Fórmula 1 GP dos EUA

F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Batida na primeira volta com o Williams de Alex Albon custou ao espanhol várias posições e danificou o assoalho de seu Aston Martin em Austin

Stuart Codling
Stuart Codling
Publicado:
Add as a preferred source
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso criticou duramente Alex Albon, da Williams, após um contato entre os carros dos dois na primeira volta do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O incidente custou ao piloto da Aston Martin quatro posições em Austin e causou danos no assoalho do carro, o que comprometeu o desempenho do AMR26 pelo restante da corrida.

O editor recomenda:

Partindo da 12ª posição no grid, o bicampeão mundial perdeu uma posição na largada, enquanto Esteban Ocon subiu da 15ª para a 11ª. Albon ganhou três posições com uma largada limpa, passando para a 14ª, e disputou a posição com Alonso durante toda a sequência de curvas em S na primeira volta.

Na curva 11, Alonso tentou ultrapassar os carros da Haas, que disputavam a posição, pela linha interna ao entrar na curva à esquerda, mas Albon também havia iniciado a manobra em uma trajetória semelhante.

O Williams já estava comprometido com a manobra quando a distância entre os carros diminuiu, e a roda dianteira direita de Albon bateu com a bargeboard esquerda e a borda do assoalho do carro de Alonso.

Alonso foi empurrado para a zebra externa, perdendo mais quatro posições. Os danos no assoalho do Aston Martin ficaram claramente visíveis pela câmera de Albon. O espanhol se recuperou e chegou em 12º lugar, mas estava claramente descontente ao falar com a imprensa.

“Esse foi o maior dano”, disse. “Acho que perdemos meio segundo ou mais [por volta]. O carro está destruído, eu vi isso no parque fechado. Metade do assoalho não está mais lá. Não sei como conseguimos continuar e como fomos minimamente competitivos".

“Imagino que, se o carro estivesse inteiro, provavelmente hoje os pontos seriam uma forte possibilidade, pois estávamos na 12ª posição com metade do carro. Perdi ainda mais pedaços do assoalho. Não conseguia fazer curvas. Então, paramos. Pensei em abandonar a corrida. Estava pronto para desligá-lo".

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Alexander Albon, Williams; Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Mas então colocaram uma nova asa dianteira e eu voltei à pista. Obviamente, o carro estava virando bem para a direita e mal para a esquerda nas últimas 15 voltas da corrida. Mas queríamos terminar e coletar um pouco mais de dados".

“Quando você largar lá atrás, esse risco sempre existe. Acho que a qualidade dos pilotos no terço inferior do grid é muito baixa. Como vimos hoje com o Alex. Então, acho que precisamos melhorar o carro e largar um pouco mais à frente".

O contato não foi considerado digno de investigação pelos comissários, sendo uma consequência típica de três carros disputando o mesmo espaço naquela curva.

“Parecia que havia um carro do lado direito do Fernando”, explicou Albon. “E ele deu espaço suficiente para o Fernando, como se achasse que havia apenas um carro por dentro dele. Mas, na verdade, eu estava por dentro do Fernando.

“Então, acho que o espaço ficou apertado e tentei sair do caminho e subir no meio-fio. Mas não consegui fazer isso direito. Então, imagino que ele tenha sofrido danos. Sei que meu carro ficou danificado, já que corremos com a asa quebrada durante a corrida".

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Leclerc detalha "avanço" da Ferrari após pódio no GP dos EUA

Principais comentários
Mais de
Stuart Codling

F1: Resposta enigmática de chefe da Cadillac pode movimentar mercado de pilotos; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Resposta enigmática de chefe da Cadillac pode movimentar mercado de pilotos; entenda

F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - "Apenas um passo atrás": Entenda quais problemas McLaren tenta resolver com atualizações finais de 2026

F1: Gasly questiona FIA por não punir Norris após acidente na sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Gasly questiona FIA por não punir Norris após acidente na sprint de Singapura
Mais de
Fernando Alonso

F1: Motores V8 e V10 "talvez já não se encaixem no mundo atual", defende Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Motores V8 e V10 "talvez já não se encaixem no mundo atual", defende Alonso

F1 - Alonso explica por que não gosta de corridas noturnas e brinca sobre correr pela manhã: “Podemos almoçar em casa”

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Alonso explica por que não gosta de corridas noturnas e brinca sobre correr pela manhã: “Podemos almoçar em casa”

F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”
Mais de
Williams

F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams 'pula número' e correrá com FW50 em 2027

F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

F1 - Sainz lamenta batida de Bortoleto na Malásia: “Ele foi um pouco otimista, mas tudo bem”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Sainz lamenta batida de Bortoleto na Malásia: “Ele foi um pouco otimista, mas tudo bem”

Últimas notícias

F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid

F1 - Verstappen detona problemas recorrentes na Red Bull: “Devíamos usar linguagem de sinais!”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Verstappen detona problemas recorrentes na Red Bull: “Devíamos usar linguagem de sinais!”

F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"