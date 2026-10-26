F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"

Fernando Alonso criticou duramente Alex Albon, da Williams, após um contato entre os carros dos dois na primeira volta do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. O incidente custou ao piloto da Aston Martin quatro posições em Austin e causou danos no assoalho do carro, o que comprometeu o desempenho do AMR26 pelo restante da corrida.

Partindo da 12ª posição no grid, o bicampeão mundial perdeu uma posição na largada, enquanto Esteban Ocon subiu da 15ª para a 11ª. Albon ganhou três posições com uma largada limpa, passando para a 14ª, e disputou a posição com Alonso durante toda a sequência de curvas em S na primeira volta.

Na curva 11, Alonso tentou ultrapassar os carros da Haas, que disputavam a posição, pela linha interna ao entrar na curva à esquerda, mas Albon também havia iniciado a manobra em uma trajetória semelhante.

O Williams já estava comprometido com a manobra quando a distância entre os carros diminuiu, e a roda dianteira direita de Albon bateu com a bargeboard esquerda e a borda do assoalho do carro de Alonso.

Alonso foi empurrado para a zebra externa, perdendo mais quatro posições. Os danos no assoalho do Aston Martin ficaram claramente visíveis pela câmera de Albon. O espanhol se recuperou e chegou em 12º lugar, mas estava claramente descontente ao falar com a imprensa.

“Esse foi o maior dano”, disse. “Acho que perdemos meio segundo ou mais [por volta]. O carro está destruído, eu vi isso no parque fechado. Metade do assoalho não está mais lá. Não sei como conseguimos continuar e como fomos minimamente competitivos".

“Imagino que, se o carro estivesse inteiro, provavelmente hoje os pontos seriam uma forte possibilidade, pois estávamos na 12ª posição com metade do carro. Perdi ainda mais pedaços do assoalho. Não conseguia fazer curvas. Então, paramos. Pensei em abandonar a corrida. Estava pronto para desligá-lo".

Alexander Albon, Williams; Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Mas então colocaram uma nova asa dianteira e eu voltei à pista. Obviamente, o carro estava virando bem para a direita e mal para a esquerda nas últimas 15 voltas da corrida. Mas queríamos terminar e coletar um pouco mais de dados".

“Quando você largar lá atrás, esse risco sempre existe. Acho que a qualidade dos pilotos no terço inferior do grid é muito baixa. Como vimos hoje com o Alex. Então, acho que precisamos melhorar o carro e largar um pouco mais à frente".

O contato não foi considerado digno de investigação pelos comissários, sendo uma consequência típica de três carros disputando o mesmo espaço naquela curva.

“Parecia que havia um carro do lado direito do Fernando”, explicou Albon. “E ele deu espaço suficiente para o Fernando, como se achasse que havia apenas um carro por dentro dele. Mas, na verdade, eu estava por dentro do Fernando.

“Então, acho que o espaço ficou apertado e tentei sair do caminho e subir no meio-fio. Mas não consegui fazer isso direito. Então, imagino que ele tenha sofrido danos. Sei que meu carro ficou danificado, já que corremos com a asa quebrada durante a corrida".

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