F1 - Alonso detona veto das equipes de ponta: “Querem que tudo seja chato”

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Espanhol acredita que a F1 deve mudar o formato sprint, mas denuncia que as escuderias líderes barram qualquer proposta para proteger seus interesses

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Fernando Alonso voltou a se pronunciar sobre um dos debates recorrentes da Fórmula 1: o formato sprint, tão apreciado por alguns quanto criticado por outros. Após um fim de semana em Singapura com a prova curta, o espanhol reconheceu que a categoria deveria considerar mudanças nesse formato. No entanto, o piloto da Aston Martin acredita que há um grande obstáculo para alterações: as próprias equipes de ponta.

O editor recomenda:

Ao ser questionado sobre a possibilidade de modificar o formato para torná-lo mais atraente, o bicampeão mundial afirmou que existem ideias interessantes, mas lamentou que seja muito difícil implementá-las com o atual sistema de tomada de decisões.

“Não sei, provavelmente [são necessárias mudanças]", começou Alonso. "Mas o problema é que as equipes têm todo o poder para votar contra qualquer ideia".

“Sempre que surge uma ideia ou um formato inovador, as equipes de ponta se opõem rapidamente porque querem que tudo seja o mais chato possível e, assim, consolidar seus pontos”.

Para Alonso, essa situação deveria ser revista no futuro, aproveitando as negociações do próximo 'Pacto de Concórdia', acordo que regula o funcionamento comercial e esportivo da categoria máxima do automobilismo.

“Acho que isso é algo que deve ser abordado para o futuro da categoria, no próximo Pacto [da Concórdia] ou o que quer que seja. Que alguém possa estar acima das equipes, porque elas sempre terão seus próprios interesses e será complicado mudar o formato ou qualquer outra coisa”, afirmou.

Ao ser questionado sobre possíveis soluções, como a introdução de um grid invertido ou um formato muito mais radical para as corridas sprint, Alonso preferiu não se posicionar enquanto continuar competindo na F1.

O espanhol deu a entender que, como piloto em atividade, prefere ficar à margem desse tipo de debate, mas admitiu que, assim que se aposentar, espera poder mudar as coisas: “Não posso opinar. Só quando me aposentar, então espero poder mudar isso”.

BEZZECCHI vence, MARTÍN e MARC 'se ANULAM', Diogo SOFRE: GP da Indonésia, NOVO FORMATO da MotoGP e +

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