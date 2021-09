Fernando Alonso conquistou neste domingo (12) o oitavo lugar no GP da Itália de Fórmula 1. Mas o bicampeão mundial também falou sobre o momento mais polêmico da corrida em Monza, o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na 26ª volta, em que ambos acabaram abandonando.

Após a corrida, os comissários da FIA puniram o piloto da Red Bull em três posições de grid para o GP da Rússia, além de dois pontos na superlicença.

Mas, para o espanhol, o lance foi mais infeliz do que qualquer outra coisa, definindo-o como “incidente de corrida”

“Bem, eles estão sempre lutando até o limite e parece que estiveram em uma posição infeliz, tem a curva e o meio-fio, o carro pula um pouco, e aí eles tocam pneu com pneu, e isso faz voar um dos carros. Mas como é baixa velocidade, eles estão a 30 ou 40 km/h, não tem perigo, não tem nada.”

“Então, eu não acho que hoje foi uma grande coisa. Silverstone provavelmente sim, mas hoje foi apenas um incidente de corrida.”

“Acho que Lewis tentou fugir na curva 1 para forçar Max a cortar a curva. Max não cortou a curva, ficou do lado de fora, mas aí não dá para fazer nenhuma curva por dentro para a 2, sabe, acho que os dois fizeram o que deviam fazer e infelizmente, eles se tocaram.”

“Vi o replay da largada também, e Giovinazzi e Leclerc se tocaram da mesma forma, Stroll e Pérez também, mas eles não tocaram roda com roda, borracha com borracha, pneu com pneu. Portanto, não há o mesmo resultado. Mas esta é uma manobra muito típica na curva 1 e 2, e eles tiveram azar que tocaram pneu com pneu."

