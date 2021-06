Fernando Alonso disse que é "injusto" que os pilotos que causaram bandeiras vermelhas ao bater na classificação para o GP do Azerbaijão possam manter suas posições no grid.

O bicampeão mundial da Fórmula 1 se classificou em oitavo após uma sessão marcada por quatro paralisações com bandeiras vermelhas, com Lance Stroll e Antonio Giovinazzi batendo na curva 15, enquanto Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Carlos Sainz tiveram contratempos na curva 3.

Alonso disse que as regras, conforme escritas atualmente, dão uma vantagem injusta aos pilotos que causam a interrupção da sessão, pois podem substituir as peças conforme necessário sem perder posições no grid.

O espanhol destacou que se uma regra da Indy fosse introduzida na F1, os pilotos teriam o cuidado de não "ultrapassar suas possibilidades".

"Foi uma bagunça, foi difícil entrar no ritmo, mas era o mesmo para todos", disse Alonso à Sky Sports F1.

“Acho que não usamos todo o potencial do carro porque sempre que colocamos um novo jogo de pneus, não o usamos."

“Provavelmente é injusto que as pessoas que bateram consertem o carro e comecem nessa posição amanhã."

"Todos os outros carros não podem tocar no carro, então por que eles podem trocar todas as peças que causaram a bandeira vermelha?"

“Acho que as pessoas precisam se acalmar um pouco e guiar 98% em um circuito de rua, porque se você bater e largar em último lugar na corrida, talvez não ultrapasse as possibilidades."

"E eu acho que hoje tem muitas pessoas guiando por cima das possibilidades de seus carros ou de suas habilidades."

Alonso disse que se sentiu "confortável" em seu Alpine em Baku e se mostrou otimista em marcar pontos após corridas decepcionantes em Barcelona e Mônaco.

"Acho que temos um bom carro, tem sido bom todo o fim de semana, estivemos sempre entre os 10 primeiros em todas as sessões e nos sentimos confortáveis", disse.

"Aqui, você pode ultrapassar se tiver ritmo, então precisamos cuidar dos pneus - esse será o assunto chave de amanhã, eu acho."

"Mas temos uma confiança razoável para somar bons pontos", concluiu.

