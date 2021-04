F1: Alonso diz que tem "muito a melhorar" em retorno

Fernando Alonso acredita que ainda há "muito a melhorar", apesar de uma forte exibição no retorno à Fórmula 1 no GP do Bahrein.

Apesar da longa ausência na categoria, Alonso chegou ao top-10 na classificação e lutava por pontuar antes de uma embalagem de sanduíche alojada em um duto de freio forçá-lo a abandonar com 32 voltas na corrida.

Depois de domingo, o espanhol sentiu que ainda precisava corrigir erros e encontrar mais velocidade e confiança ao volante.

"Foi bom", disse Alonso. "Tive algumas boas batalhas e algumas tiveram finais felizes, outras não, porque estávamos sendo ultrapassados.”

“Mas preciso encontrar mais ritmo de mim mesmo e encontrar mais confiança e preciso extrair mais do carro, os freios e ter uma melhor largada.”

"Não foi tão ruim, mas há muito espaço para melhorar do meu lado.”

"Nos pit stops acho que os rapazes fizeram um trabalho incrível, mas minha posição na segunda parada não estava certa. São pequenas coisas e erros que cometi nos testes e nesta primeira corrida, mas espero que na segunda e terceira provas eu possa ter um desempenho melhor pessoalmente."

Embora Alpine não tenha ocupado as posições de liderança durante o fim de semana de abertura de 2021, Alonso continua confiante que seu retorno será agradável para ele e para aqueles que o seguem.

"Acho que vai ficar tudo bem. Você vai gostar do retorno e vai aproveitar a luta que vamos colocar todos os fins de semana", acrescentou.

“Acho que sempre dissemos desde o início que isso é muito interessante e que a Alpine está na F1 para grandes coisas. Talvez 2021 seja uma continuação de 2020 e estamos construindo o ímpeto e algo mais importante rumo a 2022.”

"Eu espero que você goste deste retorno."

Apesar de um fim de semana decepcionante para Alpine, Alonso admitiu que foi difícil avaliar a posição da equipe na hierarquia.

“É difícil dizer. Acho que vimos resultados diferentes e um pouco de sentimento confuso para todos, incluindo nós. Às vezes parecemos melhor, às vezes parecemos um pouco para baixo.

"Vamos precisar de algumas corridas para ter uma ordem mais estabelecida, então vamos esperar para ver. Nosso trabalho é trabalhar mais e identificar nossos pontos fracos, se houver, e trabalhar nisso e manter nossos pontos fortes. É uma temporada interessante para todos."

