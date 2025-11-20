Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007

Veterano afirmou: “Não acho que o cenário seja exatamente o mesmo. Em 2007, lembro de Ron [Dennis, à época chefão da McLaren] dizendo na China que ‘estávamos correndo contra Fernando’

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:

Bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, diz ver um pouco de si mesmo no holandês Max Verstappen, tetracampeão da categoria, e fez uma comparação da atual batalha interno da McLaren em 2025 ao próprio duelo com Lewis Hamilton na equipe inglesa, em 2007.

Falando sobre Verstappen nesta quinta-feira, dia de mídia do GP de Las Vegas, o espanhol analisou: "Acho que somos de países que não gostam muito de F1. Especialmente a Espanha, porque Jos [Verstappen] era um ícone [na Holanda]. Na verdade corri com Jos por alguns anos e com Max por oito".

Alonso was 19 when he made his F1 debut with Minardi

Alonso tinha 19 anos quando fez sua estreia na F1 com a Minardi

Foto de: Sutton Images

"É um ambiente difícil. E quando você chega aqui e tem algum sucesso no início de sua carreira, talvez você não seja o 'bom moço', se é que posso dizer isso. E talvez você não seja politicamente correto. Você é mais você mesmo do que deveria ser. E acho que foi isso que vi em Max também", seguiu o veterano.

"Uma parte dessa personalidade forte, os resultados e o talento, não apenas na F1, mas também nas categorias juniores e no kart, todos nós já sabíamos que esse garoto estava 'chegando'. No meu caso, eu sempre tive muito respeito [por Verstappen]", continuou Alonso.

Max, por sua vez, admitiu recentemente que, como piloto da não mais dominante Red Bull, talvez seja "engraçado" que o status de 'azarão' de Alonso nos anos 2010 o tenha levado a torcer pelo então piloto da Ferrari na década de 2010 contra o alemão Sebastian Vettel, à época astro da equipe taurina.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Red Bull Content Pool

"O que eu gosto é que a mentalidade e a personalidade geral de Fernando são apenas ele mesmo, o que eu acho que é muito bom de se lidar. Você vê o que você recebe. Antes de eu estar na F1, pode parecer um pouco engraçado, mas quando Fernando estava lutando contra a Red Bull, eu estava torcendo para que ele fizesse um bom trabalho: sendo aquele azarão e ainda obtendo esses resultados e arrastando o carro para vitórias quando ele não deveria", disse o vencedor das temporadas 2021, 2022, 2023 e 2024.

"Isso atrai, você gosta do que vê como um bom lutador. E ele ainda é. Quero dizer, tenho muito respeito pelo que Fernando ainda está fazendo na idade dele. É muito bom ver [alguém] ter tanta paixão pelo esporte", completou Max, que chega ao GP de Las Vegas em terceiro no campeonato -- veja a tabela.

O líder é o britânico Lando Norris, da McLaren, que tem seu companheiro australiano Oscar Piastri como perseguidor mais 'próximo', a 24 pontos. Há quase 20 anos, em 2007, o time de Woking viveu um duelo interno envolvendo Alonso, então bicampeão reinante da F1, e Hamilton, à época um novato.

Lando Norris, McLaren, Zak Brown, Chief Executive Officer of McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Podium: race winner Fernando Alonso, McLaren, second place Lewis Hamilton, McLaren

Quem acabou campeão naquele ano foi o finlandês Kimi Raikkonen, que 'corria por fora' com a Ferrari. Alonso, porém, não crê que o cenário da McLaren de 2025 seja comparável ao que ele vivenciou em 2007, pois, na visão do espanhol, não há um piloto favorecido na escuderia britânica hoje. Ele explicou:

“Não acho que o cenário seja exatamente o mesmo. Em 2007, lembro de Ron [Dennis, à época chefão da McLaren] dizendo na China que ‘estávamos correndo contra Fernando’. ‘Nossa corrida era contra Fernando, não contra Kimi’. Então, imagine se Zak Brown [atual CEO da McLaren] dissesse que a corrida deles é contra Oscar, não contra Max... Então, é um cenário bem diferente”, completou o sempre polêmico bicampeão da F1 pela Renault em 2005 e 2006.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

