F1: Alonso diz 'se ver' em Verstappen e compara Norris x Piastri a briga com Hamilton na McLaren em 2007
Veterano afirmou: “Não acho que o cenário seja exatamente o mesmo. Em 2007, lembro de Ron [Dennis, à época chefão da McLaren] dizendo na China que ‘estávamos correndo contra Fernando’
Bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, diz ver um pouco de si mesmo no holandês Max Verstappen, tetracampeão da categoria, e fez uma comparação da atual batalha interno da McLaren em 2025 ao próprio duelo com Lewis Hamilton na equipe inglesa, em 2007.
Falando sobre Verstappen nesta quinta-feira, dia de mídia do GP de Las Vegas, o espanhol analisou: "Acho que somos de países que não gostam muito de F1. Especialmente a Espanha, porque Jos [Verstappen] era um ícone [na Holanda]. Na verdade corri com Jos por alguns anos e com Max por oito".
Alonso tinha 19 anos quando fez sua estreia na F1 com a Minardi
Foto de: Sutton Images
"É um ambiente difícil. E quando você chega aqui e tem algum sucesso no início de sua carreira, talvez você não seja o 'bom moço', se é que posso dizer isso. E talvez você não seja politicamente correto. Você é mais você mesmo do que deveria ser. E acho que foi isso que vi em Max também", seguiu o veterano.
"Uma parte dessa personalidade forte, os resultados e o talento, não apenas na F1, mas também nas categorias juniores e no kart, todos nós já sabíamos que esse garoto estava 'chegando'. No meu caso, eu sempre tive muito respeito [por Verstappen]", continuou Alonso.
Max, por sua vez, admitiu recentemente que, como piloto da não mais dominante Red Bull, talvez seja "engraçado" que o status de 'azarão' de Alonso nos anos 2010 o tenha levado a torcer pelo então piloto da Ferrari na década de 2010 contra o alemão Sebastian Vettel, à época astro da equipe taurina.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
"O que eu gosto é que a mentalidade e a personalidade geral de Fernando são apenas ele mesmo, o que eu acho que é muito bom de se lidar. Você vê o que você recebe. Antes de eu estar na F1, pode parecer um pouco engraçado, mas quando Fernando estava lutando contra a Red Bull, eu estava torcendo para que ele fizesse um bom trabalho: sendo aquele azarão e ainda obtendo esses resultados e arrastando o carro para vitórias quando ele não deveria", disse o vencedor das temporadas 2021, 2022, 2023 e 2024.
"Isso atrai, você gosta do que vê como um bom lutador. E ele ainda é. Quero dizer, tenho muito respeito pelo que Fernando ainda está fazendo na idade dele. É muito bom ver [alguém] ter tanta paixão pelo esporte", completou Max, que chega ao GP de Las Vegas em terceiro no campeonato -- veja a tabela.
O líder é o britânico Lando Norris, da McLaren, que tem seu companheiro australiano Oscar Piastri como perseguidor mais 'próximo', a 24 pontos. Há quase 20 anos, em 2007, o time de Woking viveu um duelo interno envolvendo Alonso, então bicampeão reinante da F1, e Hamilton, à época um novato.
Quem acabou campeão naquele ano foi o finlandês Kimi Raikkonen, que 'corria por fora' com a Ferrari. Alonso, porém, não crê que o cenário da McLaren de 2025 seja comparável ao que ele vivenciou em 2007, pois, na visão do espanhol, não há um piloto favorecido na escuderia britânica hoje. Ele explicou:
“Não acho que o cenário seja exatamente o mesmo. Em 2007, lembro de Ron [Dennis, à época chefão da McLaren] dizendo na China que ‘estávamos correndo contra Fernando’. ‘Nossa corrida era contra Fernando, não contra Kimi’. Então, imagine se Zak Brown [atual CEO da McLaren] dissesse que a corrida deles é contra Oscar, não contra Max... Então, é um cenário bem diferente”, completou o sempre polêmico bicampeão da F1 pela Renault em 2005 e 2006.
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Há 15 anos, Vettel conquistava o primeiro título na F1 no emocionante GP de Abu Dhabi de 2010
F1: Aston Martin contrata ex-engenheiro de Schumacher na Ferrari
F1: 'Faremos o mesmo da próxima vez' - Alonso critica falta de punições na largada caótica do México
Últimas notícias
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários