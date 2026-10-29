F1 - Alonso dobra aposta em críticas ao fundo do grid: "Todos sabemos de quem estamos falando"

Fernando Alonso continua mantendo suas críticas aos padrões de pilotagem na Fórmula 1. O piloto da Aston Martin questionou abertamente como certas equipes podem aceitar isso, considerando as implicações do teto de gastos.

Depois que Alonso foi atingido por Alexander Albon na primeira volta do GP dos Estados Unidos — o que, segundo o diretor de pista da Aston, Mike Krack, lhe custou uma quantidade considerável de downforce —, o bicampeão mundial criticou duramente os atuais padrões de pilotagem na F1.

“Quando você largar lá atrás, sempre existe esse risco. Acho que a qualidade dos pilotos no terço inferior do grid é muito baixa, como vimos hoje com o Alex. Então, acho que precisamos melhorar o carro e largar um pouco mais à frente”, disse Alonso após a corrida no Circuito das Américas.

Embora esse tenha sido, compreensivelmente, um comentário feito no calor do momento – especialmente considerando o ritmo puro da Aston Martin, que, segundo Alonso, era bom o suficiente para disputar pontos –, ele deixou claro durante o dia de mídia na Cidade do México que ainda mantém plenamente suas palavras.

“Não sei se é um terço do grid, porque depois vi algumas reportagens tentando apontar oito ou sete pilotos. Não tenho um número específico, mas acho que todos sabemos de quem estamos falando e quem se sentiu atingido por esse comentário”, explicou.

“Isso diz tudo, então ainda penso da mesma forma. Foi um erro desnecessário e ainda acho difícil entender qual foi a oportunidade que Alex viu naquele momento. Mas não é só em Austin. Infelizmente, tenho estado nessa parte da corrida durante toda a temporada, então vejo coisas do carro que não posso contar a vocês".

Questionado por Motorsport.com se ele havia percebido uma deterioração gradual dos padrões de pilotagem na F1, Alonso esclareceu: “Não, acho que está igual ao longo dos anos".

Alexander Albon, Williams, Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Obviamente, quando você está no final do grid, os carros são mais difíceis de pilotar. Eles têm menos aderência e os erros acontecem com mais frequência porque você não tem o ambiente sob controle. O carro não te recebe de uma forma boa, então você comete mais erros".

“Mas sinto que todos os incidentes na primeira volta, todos os toques, todas as asas dianteiras voando por aí, todo esse tipo de coisa não são necessários. Especialmente se você está lutando por nada no final do grid".

“Há também o teto de gastos contribuindo para esse problema, mas se as equipes estão satisfeitas com o teto de gastos e quebrando coisas a cada corrida, tudo bem para elas".

Essas palavras finais são particularmente interessantes, considerando que o chefe de equipe da Williams, James Vowles, tem pedido repetidamente uma revisão do teto de gastos. Com esse comentário, no entanto, Alonso deixa sutilmente claro que evitar danos pode ajudar sua equipe também, mesmo sem essa mudança nas regras.

Alonso não vê a questão dos padrões de pilotagem como algo que diga respeito tanto aos comissários, que nem sempre são consistentes, mas sim às próprias equipes e aos pilotos.

“Não, acho que não é função dos comissários, a menos que haja algo claramente inseguro. Portanto, isso não faz parte do trabalho dos comissários. É apenas uma questão da ambição que esses pilotos têm, do que eles querem para o futuro".

“Se eles querem permanecer na F1 por mais tempo, se querem ter a oportunidade de entrar em uma equipe maior, ou se estão satisfeitos em bater".

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