Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso perdeu seu 100º pódio por conta de uma penalização de 10s aplicada depois da corrida. O espanhol tinha chegado em terceiro lugar na segunda corrida da etapa 2023 da Fórmula 1, mas a Aston Martin não cumpriu de maneira correta a penalização aplicada por conta de uma irregularidade na largada.

Alonso tinha sido punido em 5s por ter parado o carro de maneira incorreta no colchete do grid de largada. O espanhol pagou a penalização, mas de acordo com a FIA, de maneira incorreta. Ele foi aos boxes, ficou 5s parado e saiu. Porém, de acordo com imagens de replay, dá para ver o momento em que o mecânico traseiro encosta o macaco na parte de trás do carro.

Na corrida anterior, Esteban Ocon foi punido exatamente com a mesma sequência de punições que Alonso por ter cometido os mesmos erros. Por conta disso, Alonso perdeu o 100º pódio conquistado, sendo o segundo consecutivo na temporada, coisa que não acontecia desde 2013. George Russell, que estava a 5.1s atrás de Alonso, herdou o pódio. O primeiro da Mercedes no ano.

F1 AO VIVO: Pérez PASSEIA, Verstappen é 2º e Alonso conquista 100º PÓDIO! Mercedes supera a Ferrari

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: