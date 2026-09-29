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F1: Alonso e Stroll renovam contrato com Aston Martin para 2027

Espanhol, no entanto, afirmou que se aposentará da F1 nos próximos anos

Redação Motorsport.com
Editado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin confirmou, na manhã de terça-feira (29), que Fernando Alonso e Lance Stroll correrão pela equipe inglesa na temporada 2027 da Fórmula 1. O espanhol, no entanto, revelou em vídeo no perfil oficial da escuderia de Silverstone que se aposentará do Mundial nos próximos anos.

O editor recomenda:

Alonso renovou o contrato e correrá pelo quarto ano seguido pela Aston. Desde que chegou em 2023, o bicampeão mundial correu 85 GPs pela equipe britãnica, conquistando oito pódios (sendo dois segundos lugares). Será a 23ª temporada do espanhol na F1.

 

Stroll, que vai para sua 11ª campanha no mundial em 2027, está na equipe de Silverstone desde 2019. Com mais de 200 corridas no currículo e três pódios, o canadense acompanhou de perto toda a reestruturação da Aston.

Sobre a renovação, Alonso disse: "Estou muito feliz em assinar um novo contrato com a Aston Martin. Levei um tempo para tomar essa decisão, mas correr é a minha vida, minha paixão, e sei que ainda tenho a velocidade e a determinação para competir no mais alto nível".

"Estou comprometido no longo prazo com esta equipe e em nos ajudar a ter sucesso. Acredito de verdade no que estamos construindo: temos uma liderança forte, pessoas incríveis, parceiros e instalações excelentes".

"Estou ansioso para criar mais memórias na pista diante dos torcedores apaixonados. A energia deles cria uma atmosfera que me inspira e é o que torna o nosso esporte especial".

Já Stroll disse: "Estou muito feliz em continuar na Aston Martin no longo prazo. Estou nessa jornada desde o começo e acredito que temos os recursos e as pessoas para nos tornarmos uma equipe vencedora".

"Há muito trabalho duro acontecendo em Silverstone, com um progresso real sendo feito, e a determinação que vejo em cada setor é uma grande motivação para mim".

"Sei que estamos indo na direção certa e meu compromisso em nos ajudar a atingir nossos objetivos está mais forte do que nunca", concluiu.

A Aston Martin ocupa a 10ª posição na classificação de 2026 com apenas três pontos - todos marcados por Alonso - após 15 etapas, estando à frente apenas da estreante Cadillac.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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