F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku
Aston Martin trocou componentes dos motores Honda e dupla recebe terá de posições para o GP do Azerbaijão
Fernando Alonso e Lance Stroll terão uma missão complicada no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Os dois pilotos da Aston Martin foram punidos por trocas de componentes das unidades de potência Honda e terão de largar do fundo do grid em Baku.
A equipe decidiu instalar novos componentes nos dois carros depois dos problemas de confiabilidade enfrentados pela Honda durante a temporada. As mudanças fizeram Alonso e Stroll ultrapassarem os limites de peças permitidos pelo regulamento para 2026.
No carro de Alonso, foram instalados o quinto motor de combustão interna e o quinto turbo da temporada, além do nono conjunto de componentes auxiliares da unidade de potência. Como é a primeira vez que o espanhol ultrapassa o limite nos dois primeiros itens, ele recebeu 10 posições de punição por cada um deles, além de outras cinco, chegando a 25 posições.
Stroll, por sua vez, passou a utilizar o sexto turbo, a sétima bateria, a sexta unidade de controle eletrônico e o oitavo conjunto de componentes auxiliares. Como o canadense já havia excedido anteriormente a quantidade permitida desses elementos, recebeu quatro punições de cinco posições, totalizando 20.
Pelo regulamento da F1, quando as punições por componentes da unidade de potência ultrapassam 15 posições, o piloto é colocado no fundo do grid. Assim, independentemente dos resultados da classificação, Alonso e Stroll terão de iniciar a corrida atrás dos competidores que não estiverem na mesma situação.
A decisão acrescenta mais um problema ao difícil fim de semana da Aston Martin em Baku. Alonso completou apenas nove voltas no segundo treino livre antes de retornar aos boxes com uma suspeita de vazamento de óleo na unidade de potência, enquanto os dois carros terminaram nas últimas posições da sessão.
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