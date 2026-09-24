Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe

F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Red Bull leva pacote de atualizações final a Baku e 'vira chave' para 2027

QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1

F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Russell voa no TL2 e crava Antonelli em Baku; Bortoleto é 14º
Fórmula 1 GP do Azerbaijão

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Aston Martin trocou componentes dos motores Honda e dupla recebe terá de posições para o GP do Azerbaijão

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:

Fernando Alonso e Lance Stroll terão uma missão complicada no GP do Azerbaijão de Fórmula 1. Os dois pilotos da Aston Martin foram punidos por trocas de componentes das unidades de potência Honda e terão de largar do fundo do grid em Baku.

Leia também:

A equipe decidiu instalar novos componentes nos dois carros depois dos problemas de confiabilidade enfrentados pela Honda durante a temporada. As mudanças fizeram Alonso e Stroll ultrapassarem os limites de peças permitidos pelo regulamento para 2026.

No carro de Alonso, foram instalados o quinto motor de combustão interna e o quinto turbo da temporada, além do nono conjunto de componentes auxiliares da unidade de potência. Como é a primeira vez que o espanhol ultrapassa o limite nos dois primeiros itens, ele recebeu 10 posições de punição por cada um deles, além de outras cinco, chegando a 25 posições.

Stroll, por sua vez, passou a utilizar o sexto turbo, a sétima bateria, a sexta unidade de controle eletrônico e o oitavo conjunto de componentes auxiliares. Como o canadense já havia excedido anteriormente a quantidade permitida desses elementos, recebeu quatro punições de cinco posições, totalizando 20.

Pelo regulamento da F1, quando as punições por componentes da unidade de potência ultrapassam 15 posições, o piloto é colocado no fundo do grid. Assim, independentemente dos resultados da classificação, Alonso e Stroll terão de iniciar a corrida atrás dos competidores que não estiverem na mesma situação.

A decisão acrescenta mais um problema ao difícil fim de semana da Aston Martin em Baku. Alonso completou apenas nove voltas no segundo treino livre antes de retornar aos boxes com uma suspeita de vazamento de óleo na unidade de potência, enquanto os dois carros terminaram nas últimas posições da sessão.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hadjar assinou contrato de “longo prazo” com Red Bull, confirma chefe de equipe
Próximo artigo VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Principais comentários
Mais de
Filip Cleeren

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

F1: "Alguns circuitos foram assassinados" pelas regras de 2026, critica Alonso

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: "Alguns circuitos foram assassinados" pelas regras de 2026, critica Alonso

OFICIAL F1: Red Bull mantém Hadjar ao lado de Verstappen para 2027

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Azerbaijão
OFICIAL F1: Red Bull mantém Hadjar ao lado de Verstappen para 2027

Últimas notícias

F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull

VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku

F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Azerbaijão
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku

MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal