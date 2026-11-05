F1: Alonso e Verstappen explicam por que Senna é mais reverenciado que Piquet e Fittipaldi

Fernando Alonso e Max Verstappen analisaram a popularidade de Ayrton Senna no Brasil e explicaram por que o tricampeão mundial conquistou uma identificação tão forte com o público, mesmo em um país que também revelou outros dois campeões da Fórmula 1, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi.

Durante a entrevista coletiva que antecede o GP de São Paulo, os pilotos destacaram o carisma de Senna como um dos principais fatores para a dimensão de seu legado.

"Ayrton tinha mais carisma, personalidade. Talvez tivesse algo diferente dos outros campeões, não apenas pelas vitórias, porque todos eles conquistaram muito. Nelson também foi tricampeão mundial. Mas Ayrton se conectava mais com as pessoas", afirmou Alonso, após pergunta feita pelo Motorsport.com.

O espanhol acredita que a capacidade de estabelecer uma relação próxima com os torcedores era uma característica natural de Senna, algo que não pode ser reproduzido apenas pelo esforço de um piloto em conquistar popularidade.

"Ou você tem isso ou não tem. Pode tentar o quanto quiser se conectar com as pessoas e, às vezes, não consegue, porque não está sendo natural, não está sendo você mesmo. Acho que Ayrton não precisava disso. Provavelmente essa é a diferença", explicou.

Verstappen concordou com a avaliação do bicampeão e ressaltou que os três brasileiros possuíam personalidades distintas. O holandês também observou que o fato de Senna ter nascido em São Paulo contribui para a intensidade das homenagens recebidas pelo tricampeão em Interlagos.

"Os três tinham personalidades muito diferentes. Todos conquistaram muito no esporte. Naturalmente, Ayrton também era de São Paulo, então acho normal que o apoio aqui seja um pouco maior", comentou.

O piloto da Red Bull, entretanto, destacou que estabelecer uma conexão com o público não é necessariamente uma prioridade para todos os competidores. Ao comparar sua própria postura com a de Senna, Verstappen afirmou que sempre esteve mais preocupado com os resultados nas pistas.

"Vou ser sincero: eu também não me importo muito com isso, porque gosto de vencer. Estou aqui para vencer. Esse é meu sonho desde criança. Quando olho para minha carreira, o que importa é vencer o máximo de corridas possível, não criar uma conexão com todo mundo. Isso é legal, é um bônus, mas meu trabalho é vencer", declarou.

Verstappen também apontou a morte de Senna, em 1994, como um fator que influenciou a construção de seu legado. Apesar disso, fez questão de reconhecer o brasileiro como um dos maiores nomes da história da categoria.

"Também existe a história triste de que ele faleceu. E provavelmente, por causa disso, o carinho e o legado começaram a crescer mais cedo, infelizmente. Ele foi um dos melhores pilotos de todos os tempos? 100%. Acho muito bonito ver como as pessoas se lembram dele e o quanto significou para os brasileiros", afirmou.

"Aonde você vai, Fittipaldi?"

Alonso, por sua vez, ressaltou que o reconhecimento internacional do automobilismo brasileiro não se restringe a Senna. O espanhol revelou que Fittipaldi também possui grande popularidade em seu país, a ponto de seu sobrenome ter se tornado uma expressão associada à velocidade.

"Na Espanha, Emerson é bastante popular porque costumávamos dizer, quando alguém ia muito rápido para algum lugar: 'Aonde você vai, Fittipaldi?'. Então Fittipaldi sempre foi muito conhecido na Espanha", contou.

Ao encerrar sua análise, Verstappen defendeu que os feitos dos três campeões sejam valorizados, destacando a importância de suas conquistas para as gerações seguintes.

"O Brasil teve muitos grandes pilotos. É muito bom homenagear todos, respeitar todos e olhar para trás com orgulho pelo que conquistaram no esporte. Eles inspiraram muitos jovens pilotos e acredito que continuam inspirando até hoje", concluiu.

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