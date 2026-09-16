Fernando Alonso tem uma garagem de dar inveja, colecionando os carros mais icônicos já produzidos no mundo automotivo, além de peças únicas, como é o caso do Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse personalizado. O bicampeão de Fórmula 1 foi flagrado nas ruas de Mônaco.

O exemplar de 2015 foi personalizado e encomendado e, na época, o preço base girava em torno de 2,3 euros (R$ 13,7 milhões), mas o bicampeão espanhol teria pago mais 4,5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) por conta da pintura cromada única.

O carro foi produzido com cerca de 20 toneladas de alumínio e a marca conseguiu aplicar o material em todas as partes, incluindo o para-choque. A pessoa que encomendou o Grand Sport Vitesse contou que queria evitar que a Bugatti repetisse os mesmos erros que cometeu com o Pur Sang.

Alonso foi flagrado recentemente pelas ruas de Mônaco 'desfilando' o modelo único, inclusive reduzindo a velocidade e deixando o público apreciar o exemplar por alguns segundos antes de seguir viagem.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!