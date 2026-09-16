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Piloto dirigia um exemplar do Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

Livia Veiga
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso tem uma garagem de dar inveja, colecionando os carros mais icônicos já produzidos no mundo automotivo, além de peças únicas, como é o caso do Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse personalizado. O bicampeão de Fórmula 1 foi flagrado nas ruas de Mônaco.

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O exemplar de 2015 foi personalizado e encomendado e, na época, o preço base girava em torno de 2,3 euros (R$ 13,7 milhões), mas o bicampeão espanhol teria pago mais 4,5 milhões de euros (R$ 26,8 milhões) por conta da pintura cromada única.

O carro foi produzido com cerca de 20 toneladas de alumínio e a marca conseguiu aplicar o material em todas as partes, incluindo o para-choque. A pessoa que encomendou o Grand Sport Vitesse contou que queria evitar que a Bugatti repetisse os mesmos erros que cometeu com o Pur Sang.

Alonso foi flagrado recentemente pelas ruas de Mônaco 'desfilando' o modelo único, inclusive reduzindo a velocidade e deixando o público apreciar o exemplar por alguns segundos antes de seguir viagem.

 

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