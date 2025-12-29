F1: Alonso exibe Aston Martin raríssima avaliada em R$ 16,3 milhões
Bicampeão mundial está 'desfilando' por Mônaco com sua coleção de dar inveja
Fernando Alonso tem aproveitado ao máximo sua impressionante coleção de carros durante as férias da Fórmula 1. Depois de ser visto pelas ruas de Mônaco em seu raríssimo Mercedes CLK GTR, o piloto espanhol agora foi visto em seu Aston Martin Valiant.
O carro esportivo ultrarraro, legalizado para as estradas e voltado para as pistas foi construído pelo departamento da Aston Martin após ser encomendado especialmente por Alonso. O carro esportivo V12 de 5,2 litros com turbocompressor duplo foi limitado a apenas 38 unidades em todo o mundo, e vários relatórios o avaliam entre dois milhões de euros a dois milhões e meio (cerca de R$ 16,3 milhões).
"Passeio de domingo perfeito. Valiant, você tem tudo", escreveu Alonso no Instagram com fotos dele posando ao lado do carro com sua parceira Melissa Jimenez.
O Valiant foi anunciado em junho de 2024 como uma colaboração com o bicampeão de F1, e mais tarde foi revelado por Alonso no Goodwood Festival of Speed em julho do mesmo ano.
"O Valiant foi uma comemoração espetacular do 110º aniversário da Aston Martin e me estimulou a criar uma versão mais extrema, inspirada em carros de corrida, focada na pista, mas que também proporcionasse uma condução emocionante na estrada", disse Alonso na época.
"O Valiant nasceu da minha paixão por dirigir no limite e eu gostei de trabalhar em estreita colaboração com a equipe tanto no design quanto na especificação técnica e acredito que criamos uma obra-prima".
"O Valiant é uma obra-prima moderna", disse Marco Mattiacci, diretor global de marca e comercial da Aston Martin.
"Uma criação da Aston Martin, inspirada em uma lenda das corridas e concebida usando a mais recente tecnologia inspirada na F1, materiais exóticos e redução obsessiva de peso. Ele se concentra em colocar o motorista em uma experiência de direção verdadeiramente única, intensa e emocional".
"A mistura definitiva de desempenho, dinâmica focada em pista e intensidade de hipercarro, o Valiant incorpora o compromisso determinado da Aston Martin de construir carros raros e extraordinários para verdadeiros motoristas".
