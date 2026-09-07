F1 - Alonso explica abandono no GP da Itália: “Senti algo estranho"

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Bicampeão foi obrigado a abandonar corrida em Monza após perceber danos no carro da Aston Martin

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

O abandono de Fernando Alonso no GP da Itália de Fórmula 1 foi o retrato ideal do péssimo final de semana da Aston Martin em Monza. O espanhol teve que voltar aos boxes depois de perceber que algo havia sido danificado em seu carro ao passar por uma das zebras, e apontou a suspensão como uma das possíveis causas da quebra.

O editor recomenda:

“Acho que o carro sofreu algum dano. Passei por cima da zebra na curva 7 e senti algo estranho, talvez a suspensão ou algo do tipo”, explicou Alonso após abandonar a corrida.

A Aston Martin já vinha sofrendo desde a sexta-feira, especialmente com a falta de velocidade e com um carro pouco competitivo em um circuito tão exigente para a unidade de potência.

Alonso havia sido muito claro durante os treinos ao citar pelo rádio vários dos problemas do AMR26: motor, retas, vibrações e falta de velocidade máxima. A corrida não mudou muito esse quadro. “Foi difícil, assim como todo o fim de semana”, reconheceu o bicampeão.

Até o momento do abandono, o objetivo de Alonso tinha sido muito mais modesto do que na Hungria ou em Zandvoort, onde a Aston Martin conseguiu disputar com mais tranquilidade no meio do pelotão. Em Monza, por outro lado, a equipe de Silverstone se viu novamente obrigada a olhar para a parte de trás do grid.

“Pelo menos estávamos com os Cadillacs, então pudemos nos divertir um pouco na corrida”, acrescentou Alonso com certa ironia.

A comparação resumia muito bem o fim de semana. A Aston Martin chegava à Itália sabendo que as características de Monza provavelmente exporiam algumas de suas principais fraquezas, e foi exatamente o que aconteceu.

O domingo terminou ainda pior do que o esperado. Alonso teve que abandonar a corrida primeiro e Lance Stroll também teve uma quebra posteriormente devido a um problema hidráulico, deixando a Aston sem nenhum de seus dois carros na linha de chegada.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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