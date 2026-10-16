F1 - Alonso explica por que não gosta de corridas noturnas e brinca sobre correr pela manhã: “Podemos almoçar em casa”

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Bicampeão mundial aponta dificuldades com os horários das provas e brinca ao sugerir que os GPs sejam realizados pela manhã

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso não gostaria de ver o aumento no número de corridas noturnas no calendário da Fórmula 1. O piloto da Aston Martin revelou que sua preferência pelas provas disputadas durante o dia está relacionada principalmente à rotina dos competidores, especialmente à longa espera pela largada e às dificuldades para voltar para casa após os eventos.

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Questionado sobre a possibilidade de a F1 realizar mais corridas à noite, o espanhol explicou por que considera o horário diurno mais conveniente. "Não, diria que não [quero mais corridas noturnas]. Provavelmente seja melhor durante o dia. Porque, quando é à noite, o dia fica muito longo até chegar a corrida", afirmou.

Alonso destacou que o horário das provas também interfere no planejamento das viagens. "Você acorda pela manhã, tem um dia muito longo pela frente e depois não consegue voar para casa após a corrida porque já é tarde demais", acrescentou o bicampeão, que ainda brincou com a possibilidade de antecipar as largadas: "Na verdade, a corrida deveria ser logo pela manhã. Assim, vamos almoçar em casa".

Apesar da preferência, o piloto de 45 anos reconheceu que competir sob iluminação artificial não representa uma dificuldade significativa para quem está ao volante. Ao comentar as condições do circuito de Marina Bay, em Singapura, Alonso ressaltou que a visibilidade oferecida pelos refletores praticamente elimina as diferenças em relação às provas diurnas.

O espanhol também observou que a escolha dos horários está diretamente relacionada aos interesses comerciais e às transmissões televisivas. Segundo ele, a programação considera os diferentes mercados consumidores da categoria, incluindo Europa e Estados Unidos, e não necessariamente as preferências dos pilotos.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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