F1 - Alonso fala sobre futuro: "Seguramente estarei aqui em 2024"

Em seu primeiro ano de retorno à Fórmula 1, Fernando Alonso começa a mostrar que está se acostumando com o carro da categoria novamente. E mesmo próximo de completar 40 anos, o bicampeão se vê no Mundial a longo prazo.

Após um abandono no Bahrein, quando um pacote de sanduíche ficou preso em seu duto de ar, o espanhol vem mostrando regularidade, pontuando em cinco das oito corridas da temporada até aqui, ficando de fora da zona de pontos em apenas duas ocasiões: Barcelona e Mônaco.

Entrevistado pelo jornal espanhol As, Alonso analisou o momento que vive com a Alpine e o que é possível esperar sobre seu futuro. Perguntado sobre sua adaptação no retorno à F1, Alonso disse que está feliz com o que vem obtendo neste momento.

"É como já disse antes, em Baku ou na França, o ano para mim parecia bom desde o começo. Acabei três vezes a um segundo de Ocon e isso estava dentro dos meus planos iniciais. Mas surgiu uma obsessão de que deveria estar à frente do Ocon para que tivesse um bom fim de semana".

"E se estava atrás, era um fim de semana ruim. Mantenho que a temporada se encaminha a uma direção correta. Apesar da percepção pública ter mudado um pouco, a minha não mudou. Há coisas para melhor, mas estou feliz com o retorno".

Alonso prefere manter os pés no chão e, com isso, não se vê subindo ao pódio em 2021.

"Não. Agora mesmo, precisaríamos de muita sorte. Se acontecer, muito bem. Mas o normal é que não venha. Os pódios feitos pela Renault no ano passado foram muito bons para a equipe e a moral de todos, mas nessas condições, a Red Bull tinha praticamente um piloto só, e a Ferrari não estava na disputa".

"A situação de 2021 é muito diferente. A Red Bull tem dois pilotos e a Ferrari está novamente forte. Está bem mais difícil fazer um pódio neste ano".

Antes do GP da França, a Alpine anunciou a renovação de contrato de seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, por mais três anos, garantindo-o até o final de 2024. Perguntado sobre onde ele se vê em 2024, Alonso foi bem enfático.

"Estarei aqui, seguramente. Como seu companheiro de equipe".

Caso fique no grid até 2024, Alonso pode se tornar o piloto com mais GPs disputados na história. Atualmente, o espanhol é o terceiro, com 322, apenas quatro a menos que Rubens Barrichello, enquanto Kimi Raikkonen lidera com 340. Mas esse é um recorde que não impressiona o bicampeão.

"Alguém o superará. Os pilotos chegam à F1 cada vez mais jovem e há mais GPs por temporada. Quando comecei, eram 16 ou 17 e agora já são 23. É normal que, dentro de 15 ou 20 anos, todas essas estatísticas de GPs fiquem no passado".

Apesar dos resultados que começam a aparecer, o retorno de Alonso à F1 foi muito questionado por diversos motivos, principalmente se teria condições de voltar a vencer. Mas o piloto defende que o momento é ideal.

"Cada um tem momentos na vida e circunstâncias ou possibilidades diferentes. O WEC, em 2021-22, não está em seu melhor momento, e talvez esteja em 2023 ou 2024 com o novo regulamento".

"A Indy tem seus altos e baixos, e eles gostam dos ovais. É preciso colocar todas as opções na mesa que lhe interessam para decidir. E a Fórmula 1 era o ideal para mim neste momento. Ganhando ou não, era a que mais me interessava".

Perguntado se teria condições de voltar a ganhar, Alonso disse que ainda não sabe se isso será possível.

"Não sei. Não me determinei isso como uma meta fixa, como um objetivo que tenho que cumprir. Cada vez que coloco o capacete e largo na corrida, penso que pode ser o domingo em que voltarei a ganhar".

"Mesmo agora, em que isso é impossível, tenho essa mentalidade. No ano que vem, 2022, tudo estará um pouco mais próximo e, quem sabe, podemos sonhar mais. E se não acontecer, não seria uma decepção, simplesmente tentando melhorar e evoluir para 2023".

F1 AO VIVO: Verstappen DOMINA o GP DA ESTÍRIA, com Hamilton em um DISTANTE segundo | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.