F1 - Alonso: “Fomos mais rápidos até do que a Ferrari” na Malásia

Fernando Alonso conquistou o melhor resultado da Aston Martin na temporada 2026 da Fórmula 1 no GP do Bahrein, na Malásia, superando Lando Norris e conquistando a oitava posição. No entanto, o espanhol destacou que eles chegaram a ser melhores que a Ferrari e que a colocação final poderia ser ainda melhor.

O AMR26, projetado por Adrian Newey e equipado com motor Honda, mostrou-se mais competitivo do que nunca, após as dificuldades enfrentadas anteriormente em Sepang; Alonso e seu companheiro de equipe, Lance Stroll, chegaram ao Q2, conquistando a 12ª e a 14ª posições no grid.

Começar a corrida com pneus slicks não valeu a pena, mas a primeira entrada do safety car colocou Alonso de volta na disputa, e ele ultrapassou Sergio Pérez e Alexander Albon imediatamente, subindo da 17ª para a 14ª posição enquanto Gabriel Bortoleto fazia seu pit stop.

O bicampeão mundial manteve seu avanço após sua segunda parada nos boxes, ultrapassando Stroll, Esteban Ocon e Arvid Lindblad para chegar ao top 10 por mérito próprio, embora a 17 segundos do oitavo colocado, Norris.

A Mercedes o ajudou indiretamente a conquistar essas duas últimas posições, já que George Russell abandonou a corrida devido a um problema técnico e Lando Norris saiu da pista durante a intervenção do safety car, surpreendido por outros carros que reduziram a velocidade para dar espaço ao monoposto do britânico.

“Estávamos ainda mais rápidos que os carros da Ferrari, ultrapassei Hamilton, estava me distanciando dele, então, naquele momento, pensei: ‘OK, isso está indo bem’”, disse Alonso à Sky Sports F1, referindo-se à sua ultrapassagem na quarta volta sobre o britânico, com os dois campeões mundiais enfrentando dificuldades com os pneus slicks.

“Mas, obviamente, estávamos muito lentos com os pneus slicks e, graças ao safety car, todo mundo se reagrupou e uma nova corrida começou a partir daquele momento".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Estou feliz pela equipe. Não há muitos fins de semana em que conseguimos marcar pontos, e nesses fins de semana não podemos cometer erros nem perder a oportunidade. Executamos bem hoje, então estou feliz pela equipe, pelos pontos".

Alonso disse à mídia espanhola que, na verdade, esperava um resultado ainda melhor: “Para ser sincero, esperava um pouco mais do nosso ritmo de corrida. Estávamos indo bem, mas eu tive bastante saída de traseira. Fizemos um pequeno ajuste na asa dianteira, mas isso não resolveu o problema. Então, estou feliz com o resultado, mas ainda temos trabalho a fazer".

Alonso precisou ser criativo para segurar Norris, que vinha se recuperando, nas últimas voltas da corrida: “Quando você se envolve em disputas, como Lando fez com Nico [Hulkenberg], acho que eles esgotaram a bateria e, então, ele passou duas voltas recarregando-a”.

“Eu tinha a bateria cheia nessas duas voltas e a estava usando nas retas. Então, acho que essas também são circunstâncias que podem te ajudar ou te prejudicar, se você conseguir entendê-las e interpretá-las durante a corrida".

Alexander Albon, Williams, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Joe Portlock / Getty Images

Enquanto isso, Stroll terminou em 12º, apesar de ter passado a corrida inteira a um passo do que teria sido sua primeira pontuação do ano.

“Estávamos na briga pelo top 10, mas, na última parte da corrida com os pneus duros, tivemos que gerenciar demais”, analisou ele. “Acho que o pneu duro estava bem resistente, poderia ter forçado mais, perdido algumas posições e terminado em 12º, em vez de uma possível classificação na zona de pontos".

O canadense perdeu 14 segundos para Alonso em 10 voltas durante o stint mencionado – uma perda de 1s4 por volta.

Mas o que tornou a Aston Martin tão competitiva em comparação com as corridas anteriores? Apurou-se que as dificuldades em Monza e Baku tenham sido, em grande parte, relacionadas ao motor Honda, que vem enfrentando problemas, e Alonso acredita que o desempenho em Sepang tenha sido específico daquela pista.

O espanhol, portanto, espera por outro resultado decente em Singapura, que “no papel” deveria ser melhor do que em Sepang, no próximo fim de semana. “E há outras semanas em que somos muito pouco competitivos e temos que aceitar isso”, disse ele à imprensa internacional.

Alonso soma agora sete pontos, empatado com Ocon, da Haas, Hulkenberg, da Audi, e Sainz, da Williams, e supera o companheiro de equipe do compatriota espanhol – Albon tem cinco pontos.

Colaboração de Jacobo Vega e Ronald Vording

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