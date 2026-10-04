Mesmo aos 45 anos de idade e em sua 23ª temporada na Fórmula 1, Fernando Alonso ainda presencia coisas inéditas no esporte. Segundo ele, o atraso de 1h40 para começar o GP do Bahrein na Malásia "foi a primeira vez na vida" que ele viu uma demora tão grande por preocupações com falhas técnicas nos carros.

A corrida em Sepang já não começou no tempo previsto, que seria às 4h no horário de Brasília, por conta da forte chuva que caía no autódromo. Quando ela parou, os pilotos saíram para voltas de formação e análise das condições do circuito atrás do safety car e três deles, incluindo Lewis Hamilton, tiveram problemas e pararam na reta principal. Isso estendeu o adiamento para quase duas horas.

A falha era a mesma para todos: o software da unidade de potência V6 híbrida reinicializava e os carros perdiam potência. De acordo com a FIA, foi um caso complexo de resolver e que envolvia a segurança do grid, já que poderia acontecer novamente em ritmo de bandeira verde - e até gerar reclamações de equipes prejudicadas por isso.

Alonso, porém, disse acreditar "100%" que o GP do Bahrein na Malásia deveria ter começado mesmo com esse contratempo. "Acho que eles já tinham saído da pista. Saíram e ficaram encostados no muro. Bastava os fiscais empurrarem-nos uns dois metros e retirá-los", sugeriu o espanhol.

"É a primeira vez que vejo algo assim, mas não tenho todas as informações agora. Se for questão de segurança, eu entendo. Talvez haja uma explicação clara e está tudo bem", complementou o veterano da Aston Martin, que conquistou seu melhor resultado no ano com o oitavo lugar.

Espanhol foi um dos que arriscou largar de pneus de pista seca e teve que ir aos boxes antes mesmo da bandeirada inicial para voltar a intermediários. Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

A performance, segundo ele, foi ajudada justamente pelo começo sob condições de pista molhada. A dupla da equipe britânica foi uma das que iniciou de pneus slick e parou no pit stop antes mesmo da bandeirada inicial para colocar intermediários novamente, tática que deu certo em Sepang.

"Saímos de pneus de pista seca porque achávamos que a chuva já tinha passado, e demorou bastante para a corrida recomeçar. Acabou sendo muito bem-vinda para nós, em termos de oportunidades", afirmou Alonso, sem restringir a melhora da Aston Martin apenas ao clima adverso.

"Acho que é a pista", analisou. "Fomos mais competitivos neste fim de semana. Ambos os carros estiveram disputando posições no pelotão intermediários. Então, foi um fim de semana melhor. Vamos ver se conseguimos manter esse ritmo, especialmente em Singapura", concluiu.

Oitavo lugar no GP do Bahrein na Malásia de F1 é o melhor resultado de Alonso e da Aston Martin na temporada de 2026. Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Seu companheiro de Aston Martin, Lance Stroll, fechou o GP do Bahrein na Malásia em 12º. Apesar de não ter pontuado que nem o espanhol, esse também foi o melhor resultado do canadense na temporada, superando o 13º posto na etapa da Hungria, outro que a escuderia mostrou força.

Max Verstappen terminou a corrida em Kuala Lumpur na primeira colocação, seguindo de Andrea Kimi Antonelli em segundo e Hamilton em terceiro; Gabriel Bortoleto foi o 18º. A categoria fecha a rodada tripla no final de semana de 9 a 11 de outubro com o GP de Singapura.

Confira o resultado do GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!