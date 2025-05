F1 - Alonso lamenta Ímola: "Sou o piloto mais azarado do mundo"

O GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 parecia uma 'luz no fim do túnel' para Fernando Alonso. Depois de seis corridas sem pontuar, a Aston Martin teve, pela primeira vez em 2025, um carro competitivo que lhe rendeu a quinta posição na largada. Mas, mais uma vez, o destino - e as decisões estratégicas - pregaram uma peça com o espanhol, o que o fez crer que é o "piloto mais azarado do mundo".

"O carro estava muito forte hoje. Consegui seguir Norris e Russell, que era até um pouco mais lento do que nós. Tive que me beliscar para estar lá na frente e ser competitivo", explicou Alonso depois de sair do carro. O desempenho era sólido, e uma pontuação dupla para a Aston Martin parecia garantida.

Mas então veio o momento fatídico: um pit stop antecipado e, logo em seguida, um Safety Car Virtual que permitiu que outros pilotos fossem para o box 'de graça'.

"Eles saíram na frente com pneus novos e esse foi o fim da corrida", lamentou o espanhol, que estava fora dos pontos apesar do esforço nas voltas finais. "Em 100 cenários possíveis, 99 nos dariam pontos hoje. Foi o único que não deu. Espero que haja uma corrida em que não mereçamos pontos... e que os consigamos por sorte".

O bicampeão da F1 não poupou críticas ao avaliar o uso desigual da bandeira amarela pela FIA: "Houve dois incidentes iguais, um foi VSC e outro não. Para nós, isso não muda nada, mas foi na hora errada, no lugar errado, para nós".

VSC na pior hora

Com sete etapas em 2025 e zero pontos no bolso, Alonso não escondeu sua frustração: "A temporada tem sido inacreditável... azarada. Na Austrália, tudo estava indo bem, mas os freios pegaram fogo quando eu estava em 11º lugar, e depois três foram desclassificados. Em Miami, não usamos pneus de pista seca. E hoje, quando finalmente tínhamos o carro para marcar pontos por mérito... [Veio o] VSC".

Com amargura, ele lançou uma reflexão que resume seus sentimentos: "Não houve VSC quando estávamos em P12 ou P13 nas seis corridas anteriores. Hoje, quando estávamos indo bem, houve. Minha carreira sempre esteve no lado ruim. Pessoas com finais de semana medianos estão entre os cinco primeiros".

Mesmo assim, Alonso não desistiu e fez um retorno que quase salvou o dia. "Nas últimas nove voltas, passei três carros - Nico, Lawson, Gasly - e nosso grupo do meio estava muito lento em comparação conosco hoje, o que é um sinal positivo. Mas nada de pontos", encerrou.

Assim terminou o fim de semana de Alonso, que ele mesmo descreveu como uma "tortura", gritando pelo rádio da Aston Martin que é "o piloto mais azarado da porra do mundo".

