F1: Alonso lamenta morte de fisioterapeuta de longa data

Nesta manhã, Fabrizio Borra faleceu aos 64 anos de idade. O fisioterapeuta da Fórmula 1 deixou sua marca com seu amigo Fernando Alonso. Borra não era visto no paddock há algum tempo, uma vez que estava lutando contra uma doença grave.

O fisioterapeuta cruzou o caminho de muitos campeões que precisaram dos seus cuidados para se recuperar de acidentes graves, não apenas no mundo do automobilismo. Com Alonso, a história começou há muito tempo: "Em 2000, eu fazia parte da equipe Minardi, que tinha uma equipe satélite na F3000, onde corria uma jovem promessa chamada Alonso. No ano seguinte, ele chegou à F1 com a Minardi e começamos a trabalhar juntos. Desde então, continuamos muito próximos", relatou Fabrizio uma vez.

Fernando foi um dos pilares, mas Borra trabalhou com muitas pessoas que recorreram aos seus inestimáveis cuidados, como Michael Schumacher, quando fraturou a perna em Silverstone, Andrea Dovizioso, Marco Pantani, Gianmarco Tamberi e muitos outros, até VIPs do show business, como Roberto Benigni e Jovanotti.

O cantor e compositor pôde contar com o apoio do fisioterapeuta após o terrível acidente de bicicleta durante a turnê pela República Dominicana, do qual ele voltou com a clavícula e o fêmur quebrados em vários lugares.

Borra não era apenas um fisioterapeuta, mas também um valioso confidente dos campeões: ''É preciso saber quando é hora de ser visível', explicou Fabrizio, 'e quando desaparecer, quando falar e, acima de tudo, quando calar a boca. Antes da largada, é preciso transmitir serenidade e segurança. Trabalhar não só o corpo, mas também a cabeça".

Pelas redes sociais, Alonso lamentou a morte de Fabrizio Borra.

"Sentirei sua falta, Fabri. Todos os dias. Obrigado por me ensinar tanto e por me tornar uma pessoa e um atleta melhor. Toda a minha carreira com você foi a maior sorte que eu poderia ter. Descanse em paz, irmão."

