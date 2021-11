Em meio a um turbilhão no paddock de Interlagos com a apreensão sobre as decisões de Lewis Hamilton e Max Verstappen, a Fórmula 1 voltou à pista paulista para o segundo e último treino livre para o GP de São Paulo. E em uma sessão focada em simulações de corrida, com os tempos não sendo o mais importante, Fernando Alonso terminou na frente, tendo Verstappen em segundo, enquanto Valtteri Bottas foi o terceiro, Esteban Ocon o quarto e Hamilton o quinto.

Completaram o top 10: Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Kimi Raikkonen.

Após uma classificação com tempo frio na sexta, o circo pegou fogo em Interlagos nas horas seguintes. Lewis Hamilton e Max Verstappen foram colocados sob investigação pelos comissários por motivos diferentes.

Uma inspeção do delegado técnico Jo Bauer constatou uma irregularidade no DRS de Hamilton, que se abria mais do que o permitido pelo regulamento. Após horas de análise, os comissários declararam recesso no aguardo de mais evidências, e uma decisão não havia sido anunciada até a hora do TL2. O heptacampeão pode ser excluído da classificação, largando em último na Sprint.

Verstappen vivia a mesma tensão do aguardo pela decisão, mas por motivos diferentes. O holandês era investigado por tocar no carro de Hamilton no parque fechado, algo proibido pelo regulamento. As regras de parque fechado são válidas do início da classificação até o início da corrida, para evitar que as equipes mexam nos carros em busca de ganhos de performance.

Assim como em Silverstone e Monza, o TL2 assume uma função diferente para as equipes. Nesta sessão, com a classificação já no passado, o foco aqui passa a ser a simulação de corrida. Com isso, os tempos acabam sendo mais altos do que os vistos na sexta-feira.

Mas vale também um lembrete: as equipes não possuem simulações de corridas uniformes. Além da variação de pneus, também entra em questão aqui a quantidade de combustível que cada carro sai da garagem. Por isso, os tempos de volta acabam sendo muito relativos e, não necessariamente consideráveis para o restante do fim de semana.

O TL2 teve um início mais lento, com poucas equipes liberando seus carros nos primeiros cinco minutos da sessão de uma hora de duração. Dos quatro principais pilotos do grid, apenas Pérez saiu no começo.

Passados os primeiros 20 minutos da sessão, Verstappen liderava com 01min12s102, um tempo bem mais alto que os vistos na sexta-feira. Ele ficava quase 1s à frente de Ocon em segundo, com Pérez em terceiro, Tsunoda em quarto e Gasly em quinto, enquanto Hamilton e Bottas saíam dos boxes apenas neste momento.

A Mercedes confirmou ainda que recebeu uma autorização escrita da FIA para colocar uma nova asa traseira no carro de Hamilton, já que a usada na sexta foi apreendida pelos comissários.

A 20 minutos do fim, a liderança pertencia a Fernando Alonso, enquanto Verstappen era o segundo, com Ocon em terceiro, Pérez em quarto e Giovinazzi em quinto. Possivelmente fazendo simulações de corrida com tanque cheio, Bottas era o 15º e Hamilton apenas o 18º.

No final, foi Fernando Alonso quem terminou o TL2 na ponta, marcando 01min11s238, tendo Max Verstappen em segundo, com 01min12s102. Bottas foi o terceiro, com Ocon em quarto e Hamilton em quinto.

Completaram os 10 primeiros: Sergio Pérez, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz, Charles Leclerc e Kimi Raikkonen.

A Fórmula 1 volta à Interlagos neste sábado para a corrida sprint, que define o grid de largada para o GP de São Paulo deste domingo. A prova, com duração de 24 voltas ou 30 minutos, o que acontecer antes, está marcada para 16h30, com transmissão da Band.

E já deixe anotado aí: assim que acabar a Sprint, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a repercussão da corrida, dos vereditos sobre as investigações de Lewis Hamilton e Max Verstappen e uma projeção para a prova do domingo. Não perca!

F1 AO VIVO: Hamilton SOBRA contra Verstappen e salta em 1º na Sprint, mas só pode largar em 6º no GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: