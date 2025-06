F1: Alonso manda recado para Hamilton em rádio do Canadá

Fernando Alonso completou um fim de semana sólido no GP do Canadá de 2025 de Fórmula 1. O espanhol se classificou para o Q3 pela quarta vez consecutiva nesta temporada - depois de Ímola, Mônaco e Barcelona - e terminou em sétimo, beneficiando-se em parte do acidente de Lando Norris nas voltas finais, mas principalmente graças a uma corrida muito trabalhada, cheia de gerenciamento, ataques e frustrações bem canalizadas pelo rádio.

Já nas primeiras voltas, Alonso deixou claro que estava tirando o máximo proveito de uma Aston Martin que continua sofrendo com a degradação. "Sim, há um pouco de granulação nos pneus traseiros, mas é difícil saber quanto tempo isso vai durar", alertou na 8ª volta, enquanto o engenheiro falava sobre possíveis estratégias alternativas. Pouco depois, ele reclamou do DRS: "É inacreditável. Ninguém tem DRS até eu chegar neles, mas eles têm para o carro da frente. Isso é ótimo".

O bicampeão foi um dos que começaram com pneus médios, o que significava que ele tinha que pilotar contra carros com pneus duros e gerenciar constantemente a vida útil do composto. Na volta 30, o engenheiro pediu que ele "fosse com calma" nas curvas 3 e 8. A resposta do espanhol foi direta: "Estamos correndo, não testando".

O objetivo do dia era terminar à frente de Nico Hulkenberg, um rival direto no Campeonato Mundial de Construtores com uma Sauber que acabara de terminar forte em Barcelona. "Estamos mais rápidos ou mais lentos?", perguntou Alonso na 46ª volta. "Estamos mais rápidos", responderam-lhe. Após a última parada, com 30 voltas de vantagem de pneus, Alonso foi para cima do alemão e o ultrapassou.

A mensagem de Alonso para Hamilton

Já na volta 61, ele era o oitavo colocado. Pouco depois, o acidente de Norris levou a um safety car, o que abriu a porta para possíveis penalidades na frente. O engenheiro o alertou: "Faça o possível para ficar perto, caso haja alguma penalidade". Alonso tentou, mas nem todos na pista estavam dispostos a isso.

"Estamos dentro dos cinco segundos?", perguntou o bicampeão no final. "Sim." E então veio a mensagem mais 'provocativa' do dia, com um nome próprio: ""Interessante... tem gente interessante na frente ou não? Hamilton faltou à aula de como ficar perto do carro da frente", disse ele pelo rádio, depois de ver como o britânico da Ferrari havia se afastado do grupo da frente nas últimas voltas.

Foi uma clara indireta para o heptacampeão, que cruzou a linha de chegada em sexto, mas sem espaço para penalidades. "Sim, foi irritante, não foi?", respondeu o engenheiro.

O saldo para Alonso foi positivo: "Tivemos um bom desempenho, especialmente ontem. Então, vamos para a próxima". Com esses seis pontos, a Aston Martin ultrapassou a Sauber no Campeonato Mundial e Fernando reafirmou que, quando o carro está no seu melhor, ele ainda é um mestre dentro e fora da pista.

