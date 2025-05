Embora a Aston Martin esteja passando por uma de suas piores temporadas na Fórmula 1, Fernando Alonso segue insistindo: ele não tem intenção de se aposentar. Nem mesmo em um 2025 que, por enquanto, só oferece decepções para o espanhol, com um AMR25 que está sofrendo para conquistar boas posições.

"Adoro pilotar, estou aqui há muitos anos. Isso me mantém renovado, motivado, feliz... então, por que parar?", disse o espanhol em um vídeo no canal oficial da F1 no YouTube.

Alonso se lembra de sua estreia

"Eu realmente não me lembro", ele confessa rindo. "Quero dizer, não era tão claro como é agora. Fiz minha estreia com a Minardi, mas a equipe não tinha 100% de certeza de que eu chegaria à Austrália para a primeira corrida. Não fizemos testes de pré-temporada. Não havia simuladores. Não era tão fácil como é hoje".

O ano era 2001. Alonso tinha apenas 19 anos e nem sabia se iria correr a primeira etapa do Campeonato Mundial. "A primeira pessoa para quem contei foi minha mãe. Fomos juntos comprar uma mala".

Aquela estreia não foi um ponto de chegada, mas a linha de partida: "Não foi um alívio. Foi apenas o primeiro dia de uma corrida. Um dia feliz, sim, mas apenas o começo da jornada".

E ele levou um tempo para acreditar nisso: "Senti que era real talvez depois de duas temporadas. No primeiro ano, estava acontecendo, mas a equipe tinha problemas financeiros até para ir às corridas. No segundo, eu era um piloto de testes. Foi só em 2003, com a Renault, que tive a sensação de estar realmente na F1".

O que ele sempre teve claro foi a quem agradecer: "Três pessoas foram fundamentais: acima de tudo, Flavio Briatore e Giancarlo Minardi, que me deram a oportunidade".

