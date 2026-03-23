Como já é estabelecido nas regras da Fórmula 1, as equipes são obrigadas a substituir os pilotos titulares em dois treinos livres da temporada, totalizando quatro sessões. E a Aston Martin começará a fazer isso relativamente cedo em 2026, já que Jak Crawford participará do TL1 do GP do Japão, substituindo Fernando Alonso.

Dessa forma, o piloto americano participará de sua primeira sessão oficial de F1 como terceiro piloto da Aston, onde poderá contribuir com tudo o que aprendeu no simulador, além de se beneficiar das sensações reais do monoposto, que precisa de uma grande revisão após um início de temporada muito complicado, tanto no nível técnico quanto, sobretudo, com a unidade de potência da Honda.

Crawford terminou em segundo lugar na temporada 2025 da Fórmula 2, ficando atrás apenas do italiano Leonardo Fornaroli. Antes, ele terminou em terceiro na Eurofórmula Open, além de ter conquistado o segundo lugar na ADAC Fórmula 4 e no Campeonato NACAM de Fórmula 4.

Para Alonso, devido ao fraco desempenho do carro neste início do campeonato mundial, não será uma grande perda ficar de fora do TL1 do Japão, já que não se esperam grandes avanços.

Obviamente, espera-se que o piloto asturiano retorne ao AMR26 #14 na segunda sessão de treinos e complete o restante do fim de semana em Suzuka sem nenhum problema.

Crawford disse: “Estou muito animado para assumir o volante e pilotar pela equipe em Suzuka. É um circuito histórico, mas exigente, e estou ansioso para aplicar o que aprendi no simulador às condições reais da pista".

"Muito obrigado à equipe por me dar esta oportunidade. Assim como nas minhas sessões anteriores de TL1s, espero aproveitá-la ao máximo e aprender tudo o que puder”.

Mike Krack, diretor de pista da Aston Martin, acrescentou: “É fantástico poder dar a Jak outra oportunidade na TL1 como parte do nosso compromisso contínuo com o desenvolvimento de jovens talentos”.

“Ele tem trabalhado duro, especialmente no simulador em Silverstone, e esta sessão permitirá que ele continue adquirindo experiência valiosa na pista. É uma oportunidade importante para que ele continue progredindo, ao mesmo tempo em que contribui para a equipe coletando dados e comentários úteis”, concluiu.

Jak Crawford, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

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