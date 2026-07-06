Fernando Alonso teve uma corrida complicada em Silverstone desde antes mesmo da largada, com problemas no motor do carro da Aston Martin na volta de formação. Após o GP da Grã-Bretanha, ao comentar sobre tal questão, criticou duramente o atual regulamento da Fórmula 1, afirmando que o sistema de ultrapassagens, baseado na potência da bateria e do motor, coloca a habilidade do piloto em segundo plano.

Alonso, que relatou que seu carro desligou repentinamente durante a volta de formação, comentou sobre a facilidade das ultrapassagens durante a corrida: “Ainda não tenho uma resposta sobre a causa do problema na volta de formação".

“O carro desligou sozinho; depois, tentei ligar o motor novamente e, a partir daquele momento, tudo voltou ao normal. Precisamos descobrir o que aconteceu ali".

“Ao longo da corrida, houve novamente uma falta de ritmo semelhante; nosso único objetivo era coletar dados para a equipe. Espero que os engenheiros encontrem nesses dados algo que ajude no desenvolvimento do carro. Nós continuamos pilotando o mais rápido possível".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ao avaliar a qualidade da corrida em Silverstone ao longo do fim de semana, Alonso argumentou que os sistemas de ultrapassagem assistidos por bateria desvalorizam a pilotagem: “Depende do que o esporte e os fãs querem ver, mas, na minha opinião, hoje eles não assistiram a uma corrida de verdade".

“Ontem, dei uma olhada no replay da corrida sprint. Os pilotos estão ultrapassando o carro à frente no meio da reta, simplesmente porque têm mais potência da bateria".

“Não é mais necessário ter habilidade para ultrapassar quem está à sua frente. Não é preciso fazer uma frenagem tardia para passar alguém, atacar por fora ou correr qualquer risco. Se você tiver um motor mais potente que o carro da frente, habilidade não é necessária, basta apertar um botão e ultrapassar".

Por fim, ao se referir à reunião que o 'mago' do design Adrian Newey realizou na fábrica com ele e Lance Stroll, o piloto espanhol afirmou estar satisfeito com o processo de comunicação na equipe: “Sempre tivemos informações atualizadas sobre os planos da equipe e o desempenho".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“O Adrian já tinha vindo à Austrália, e nós também visitamos a fábrica algumas vezes para os treinos no simulador. Estamos bastante tranquilos quanto a isso".

“Estamos trabalhando juntos e espero que, na segunda metade da temporada, possamos colher os frutos desse trabalho, ou seja, ver as melhorias no desempenho".

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