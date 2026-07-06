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Espanhol, ao comentar sobre o problema que sofreu na volta de formação do GP da Grã-Bretanha, criticou duramente a nova era técnica da categoria

Neşe Akkoyun
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso teve uma corrida complicada em Silverstone desde antes mesmo da largada, com problemas no motor do carro da Aston Martin na volta de formação. Após o GP da Grã-Bretanha, ao comentar sobre tal questão, criticou duramente o atual regulamento da Fórmula 1, afirmando que o sistema de ultrapassagens, baseado na potência da bateria e do motor, coloca a habilidade do piloto em segundo plano.

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Alonso, que relatou que seu carro desligou repentinamente durante a volta de formação, comentou sobre a facilidade das ultrapassagens durante a corrida: “Ainda não tenho uma resposta sobre a causa do problema na volta de formação".

“O carro desligou sozinho; depois, tentei ligar o motor novamente e, a partir daquele momento, tudo voltou ao normal. Precisamos descobrir o que aconteceu ali".

“Ao longo da corrida, houve novamente uma falta de ritmo semelhante; nosso único objetivo era coletar dados para a equipe. Espero que os engenheiros encontrem nesses dados algo que ajude no desenvolvimento do carro. Nós continuamos pilotando o mais rápido possível".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ao avaliar a qualidade da corrida em Silverstone ao longo do fim de semana, Alonso argumentou que os sistemas de ultrapassagem assistidos por bateria desvalorizam a pilotagem: “Depende do que o esporte e os fãs querem ver, mas, na minha opinião, hoje eles não assistiram a uma corrida de verdade".

“Ontem, dei uma olhada no replay da corrida sprint. Os pilotos estão ultrapassando o carro à frente no meio da reta, simplesmente porque têm mais potência da bateria".

“Não é mais necessário ter habilidade para ultrapassar quem está à sua frente. Não é preciso fazer uma frenagem tardia para passar alguém, atacar por fora ou correr qualquer risco. Se você tiver um motor mais potente que o carro da frente, habilidade não é necessária, basta apertar um botão e ultrapassar".

Por fim, ao se referir à reunião que o 'mago' do design Adrian Newey realizou na fábrica com ele e Lance Stroll, o piloto espanhol afirmou estar satisfeito com o processo de comunicação na equipe: “Sempre tivemos informações atualizadas sobre os planos da equipe e o desempenho".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“O Adrian já tinha vindo à Austrália, e nós também visitamos a fábrica algumas vezes para os treinos no simulador. Estamos bastante tranquilos quanto a isso".

“Estamos trabalhando juntos e espero que, na segunda metade da temporada, possamos colher os frutos desse trabalho, ou seja, ver as melhorias no desempenho".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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