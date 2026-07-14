F1: Alonso não estará com Aston Martin no TL1 da Bélgica

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Jak Crawford completará terceiro treino livre ao volante do Aston Martin AMR26, substituindo espanhol

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Pela terceira vez na temporada de Fórmula 1 de 2026, Jak Crawford estará ao volante do Aston Martin AMR26 no primeiro treino livre do GP da Bélgica, onde substituirá Fernando Alonso pela segunda vez neste ano.

Leia também:

As participações anteriores de Crawford foram no Japão e na Áustria, portanto ele terá apenas mais uma oportunidade no restante da temporada, substituindo Lance Stroll, já que o regulamento exige que cada equipe coloque um piloto novato em pelo menos quatro sessões de treinos livres 1 ao longo da temporada.

Para Fernando Alonso, se tudo correr conforme o planejado, Spa-Francorchamps será o último TL1 que ele perderá em 2026, já que ele já terá perdido as corridas no Japão e na Bélgica.

Essa decisão tem uma justificativa muito óbvia: o GP da Bélgica será o último fim de semana antes da Aston Martin apresentar seu primeiro grande pacote de atualizações na pista, no GP da Hungria, e antes da Honda introduzir sua nova unidade de potência no GP da Holanda.

Presumivelmente, a sorte da Aston Martin na F1 este ano mudará graças a essas duas atualizações, então Fernando Alonso pretende participar de todas as sessões de treinos livres a partir da Hungria, já que seu feedback será muito importante para acertar o carro e tirar o máximo proveito do novo pacote.

Com Adrian Newey construindo um "AMR26 B" e a Honda trabalhando em um motor que deve representar um grande avanço em todos os níveis, há confiança na equipe de Silverstone para deixar para trás um início de temporada que não poderia ter sido mais decepcionante, com uma equipe que, nas últimas corridas, foi ultrapassada até mesmo pela Cadillac, a recém-chegada ao grid.

MARC REINA e AMEAÇA Aprilia! OGURA 2°, Martín 'COM MEDO' e LESÃO de Bezzecchi. DIOGO BEM: vai à HRC?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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