Fernando Alonso afirmou que a Honda está “muito atrás” de seus rivais na Fórmula 1 e que, por isso, a Aston Martin “não consegue ser competitiva” com o motor japonês, embora tenha expressado esperança em relação ao futuro.

Desde que a F1 passou a utilizar unidades de potência com 47% de energia elétrica, a nova unidade de potência da Honda tem apresentado deficiências tanto em potência quanto em confiabilidade.

A atualização ADUO introduzida pela fabricante no GP da Holanda melhorou a potência em detrimento da dirigibilidade, o que vinha sendo um problema desde o início, com o que Alonso descreveu como “reduções de marcha aleatórias”.

Lance Stroll sofreu seu 13º abandono da temporada em Interlagos devido a um problema no sistema de recuperação de energia (ERS), com a situação tão grave que a Honda considerou a quase chegada dupla em Las Vegas – Alonso abandonou antes da última volta – como encorajadora, apesar de os pilotos da equipe de Silverstone terem liderado apenas o Cadillac de Valtteri Bottas no final da corrida.

O traçado de alta velocidade não ajudou, já que a Honda continua visivelmente com menos potência: o AMR26 foi 33 km/h mais lento que o carro mais rápido na classificação, enquanto seu déficit em retas foi de 27 km/h durante a corrida.

“No que diz respeito ao motor, estamos muito atrás e não conseguimos ser competitivos com a unidade de potência que temos”, admitiu Alonso no site da Aston Martin.

“Existem alguns circuitos, como Las Vegas, onde estamos perdendo mais de dois segundos por volta apenas nas retas, e a confiabilidade não está onde deveria estar".

"Ninguém está satisfeito com o andamento das coisas no que diz respeito à unidade de potência, mas sabemos que a Honda está trabalhando duro para melhorar a situação. Ver o trabalho e o empenho nos bastidores me dá confiança para o ano que vem".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

No que diz respeito ao chassi, porém, o progresso fez com que Alonso conseguisse terminar em nono na sinuosa pista de Zandvoort e em oitavo nas condições de pista molhada de Sepang – dois contextos em que o déficit de potência não teve tanto impacto.

“A atualização do chassi em Budapeste deveria garantir um determinado tempo de volta, e ela garantiu esse tempo”, disse Alonso. “Fomos competitivos em Budapeste e marcamos pontos em Zandvoort e na Malásia".

“Chegamos ao meio do pelotão com apenas uma grande atualização no chassi nesta temporada, o que me deu a confiança de que sabemos para onde estamos indo e a convicção de que é apenas uma questão de tempo até termos um carro muito bom".

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