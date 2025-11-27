Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Espanhol comentou mudança na estrutura de gerenciamento do time britânico, dizendo que foi uma "boa notícia"

Ed Hardy Stuart Codling
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

O bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso considera que Adrian Newey se tornar o chefe de equipe da Aston Martin em 2026 é um "passo lógico" para a equipe de Silverstone. A reestruturação foi anunciada na quarta-feira, com Andy Cowell se tornando chefe de estratégia. 

Leia também:

Isso ocorre após uma temporada decepcionante para a equipe britânica, que está em oitavo lugar no campeonato e longe dos níveis alcançados em 2023, com seis pódios nos oito primeiros GPs. Este ano também não foi do nível que o ambicioso proprietário Lawrence Stroll esperava, já que ele investiu significativamente desde que assumiu o controle em 2018, quando a equipe era chamada Racing Point Force India. 

Uma de suas maiores ações foi a contratação de Newey no início deste ano, com o lendário engenheiro trabalhando arduamente na mudança do regulamento de 2026. Inicialmente, pensava-se que seu foco principal era simplesmente projetar o carro.

Assim, quando perguntaram a Alonso antes do GP do Catar se ele via Newey passando por essa mudança, o espanhol disse: "Na verdade, não. Estávamos discutindo mais coisas técnicas sobre o carro do que qualquer outra coisa ou sonhos futuros, mas sim, é uma boa notícia".

"De qualquer forma, ele estava gerenciando, de certa forma, o desenvolvimento técnico do carro, mas também a equipe, as pessoas que eram necessárias, e cuidando das áreas que precisávamos reforçar como equipe  e outras que eram menos importantes", explicou. "Então, de certa forma, ele estava fazendo muito gerenciamento interno e Andy [Cowell] também estava gerindo o motor e a integração do motor ao chassi. Talvez tenha sido um passo lógico normal para 2026."

A mudança ocorre apenas um ano após o início do mandato de Cowell, que já havia chefiado o departamento de motores da Mercedes, onde foi crucial para o período dominante de 2014 a 2021. 

Alonso, portanto, acha que isso prepara a Aston Martin para o sucesso na nova era das regras, onde se tornará uma equipe de trabalho da Honda, encerrando assim a fase como cliente da Mercedes.

"Temos provavelmente as duas melhores pessoas", acrescentou o espanhol. "Uma que trabalha o chassi e a equipe, outra que faz a integração do motor e da equipe também. E temos um líder muito forte com Lawrence, com a determinação que ele tem e o comprometimento que já demonstrou por  muitos anos. Portanto, entre eles três, acho que estamos em boas mãos. Vamos para 2026 com um carro melhor, espero". 

Lawrence Stroll, Owner of Aston Martin F1 Team

Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

É essa experiência que Alonso acredita ser perfeita para guiar a Aston, dada sua crescente força de trabalho, que recentemente abriu uma nova instalação do outro lado da estrada do circuito de Silverstone.

"Acho que, com Adrian, há apenas um estilo, que é o desempenho", disse Alonso, quando questionado sobre qual será seu estilo de liderança. "Não há outra palavra. Há apenas a busca ilimitada por desempenho e perfeição. É um grande competidor e um grande líder".

"Então, acho que toda a equipe, não que não estejamos na direção do desempenho agora, mas acho que com Adrian, será ainda mais extremo. Se conseguirmos adotar essa abordagem de todos. Não podemos esquecer que essa equipe ainda é muito nova e que cresceu muito rapidamente nos últimos dois ou três anos", falou. 

"Portanto, muitos de nossos funcionários são novos no esporte, são pessoas jovens e cheias de energia que precisam da orientação de Adrian, ou desses grandes líderes, que devem ensinar a eles qual é a maneira de ter sucesso na Fórmula 1. Temos os dois indivíduos mais bem-sucedidos de todos os tempos no esporte, Andy Cowell e Adrian Newey", concluiu. 

Ouça versão áudio do Podcast:

 

