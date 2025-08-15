A Fórmula 1 irá estrear um novo regulamento técnico em 2026 e os testes em simuladores com o novo carro já começaram. Com algumas mudanças significativas como o aumento da eletrificação (de 15% para 50%) e o fim do DRS, o resultado do novo conjunto de regras não tem impressionado nem agradado alguns dos pilotos que já utilizaram o monoposto do próximo ano no simulador.

Max Verstappen e Lance Stroll estão entre os que estiveram no simulador e não gostaram. Há um receio de que seja necessário tirar o pé e então acelerar (lift and coast) nas retas para recarregar a bateria. Porém, o bicampeão Fernando Alonso é mais cauteloso ao compartilhar sua experiência.

"Eu só fiz um dia no simulador e foi difícil tirar qualquer conclusão real disso, então vou esperar mais um pouco ou talvez até testar o carro de verdade. Às vezes, no simulador, você tem uma sensação e, no carro real, é outra. Então, sim, tem menos desempenho do que este ano", disse o espanhol.

"Toda vez que um piloto testa algo mais lento, nunca vamos gostar", explicou. "Mas aí a gente anda num carro alugado de 12 cavalos e adora. Então, se no ano que vem formos rápidos, vamos amar os carros — e tomara que o Lance também aproveite. Isso seria uma boa notícia".

