F1 - Alonso pede cautela em julgamento sobre carro de 2026: 'Sensação no simulador nem sempre é igual'
Bicampeão testou monoposto da nova geração e admitiu que está mais lento, mas relembrou que sensações no virtual e no real nem sempre são as mesmas
A Fórmula 1 irá estrear um novo regulamento técnico em 2026 e os testes em simuladores com o novo carro já começaram. Com algumas mudanças significativas como o aumento da eletrificação (de 15% para 50%) e o fim do DRS, o resultado do novo conjunto de regras não tem impressionado nem agradado alguns dos pilotos que já utilizaram o monoposto do próximo ano no simulador.
Max Verstappen e Lance Stroll estão entre os que estiveram no simulador e não gostaram. Há um receio de que seja necessário tirar o pé e então acelerar (lift and coast) nas retas para recarregar a bateria. Porém, o bicampeão Fernando Alonso é mais cauteloso ao compartilhar sua experiência.
"Eu só fiz um dia no simulador e foi difícil tirar qualquer conclusão real disso, então vou esperar mais um pouco ou talvez até testar o carro de verdade. Às vezes, no simulador, você tem uma sensação e, no carro real, é outra. Então, sim, tem menos desempenho do que este ano", disse o espanhol.
"Toda vez que um piloto testa algo mais lento, nunca vamos gostar", explicou. "Mas aí a gente anda num carro alugado de 12 cavalos e adora. Então, se no ano que vem formos rápidos, vamos amar os carros — e tomara que o Lance também aproveite. Isso seria uma boa notícia".
