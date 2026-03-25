Fernando Alonso não estará presente no dia de mídia para o GP do Japão nesta semana de Fórmula 1, como confirmou um comunicado enviado à imprensa pela Aston Martin. Segundo informações no paddock, o bicampeão ficará um dia a mais em casa para o nascimento de seu primeiro filho. Ainda não está claro se o bebê já nasceu ou deve vir ao mundo nas próximas horas.

O espanhol e sua parceira, Melissa Jiménez, estão esperando a chegada do primeiro filho. O casal nunca confirmou à mídia a gravidez, mas a jornalista foi flagrada exibindo o barrigão nas ruas de Mônaco em janeiro deste ano ao lado do piloto.

Era esperado que o bebê nascesse em meados de março ou início de abril. A data justificaria a ausência de Alonso na quinta-feira no circuito de Suzuka e também no TL1, já que Jak Crawford já foi confirmado no assento do espanhol.

"Fernando chegará um pouco mais tarde neste fim de semana por motivos familiares pessoais e não participará do dia da mídia no GP do Japão. Está tudo bem e ele estará na pista a tempo para sexta-feira", diz o comunicado da Aston Martin.

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