Fórmula 1

F1 | Alonso: podemos ter algumas surpresas inesperadas na Austrália

"Acho que uma das equipes que vemos na frente [depois dos testes] pode não ser tão rápida quanto esperamos", afirmou o bicampeão mundial; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com أحمد مجدي
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin

Os novos regulamentos relativos às unidades de potência que entrarão em vigor na temporada 2026 da Fórmula 1 têm o potencial de alterar completamente o equilíbrio de forças, dando às equipes a chance de começar do zero. A julgar pelo desempenho nos testes, Mercedes e Ferrari parecem estar se beneficiando mais com essa mudança, mas a McLaren e a Red Bull-Ford também enviaram sinais fortes.

Quanto à Aston Martin, as coisas não têm corrido tão bem. Problemas com a unidade de potência Honda durante os testes quase impediram sua participação no último dia. Embora o carro AMR26 projetado por Adrian Newey tenha mostrado soluções técnicas interessantes, as questões de confiabilidade continuam sendo uma grande preocupação antes da abertura da temporada, o GP da Austrália, no outro fim de semana.

O editor recomenda:

Alguns acreditam que a Aston pode ficar na parte de trás da classificação do campeonato após a primeira corrida, atrás da equipe estreante na categoria máxima do automobilismo mundial, a Cadillac-Ferrari.

Apesar dessas previsões, o bicampeão mundial Fernando Alonso acredita que o quadro pode mudar durante a rodada de abertura. “As novas regras sempre abrem a porta para surpresas", começou o pensativo veterano.

"Não sei quem será a surpresa, mas acho que uma das equipes que vemos na frente pode não ser tão rápida quanto esperamos. Da mesma forma, algumas das equipes do meio do pelotão podem ser mais fortes do que pensamos. Mesmo que comecemos devagar, sempre podemos melhorar", afirmou Alonso.

O espanhol citou o desempenho da McLaren em 2023, dizendo: “A McLaren foi mal no Bahrein em 2023, mas venceu corridas na Áustria e em Silverstone. É assim que esse esporte funciona, não é totalmente previsível".

O equilíbrio do sucesso em 2026 dependerá em grande parte do desempenho das unidades de potência, devido à mudança para uma distribuição quase igualitária de potência entre o motor de combustão interna e o sistema híbrido.

Nesse contexto, a Mercedes chamou a atenção com seu alto número de voltas durante os testes. A Red Bull-Ford se destacou particularmente em termos de gerenciamento de energia, com rumores de uma vantagem de aceleração de até um segundo por volta. A Ferrari, por sua vez, mostrou forte confiabilidade e desempenho superior na largada durante os testes, realizados em Barcelona e no Bahrein.

Nos primeiros dias dos testes barenitas, as diferenças entre as unidades de potência eram claras, mas, à medida que os testes chegavam ao fim, foram feitos ajustes e a maioria dessas diferenças foi reduzida. Na noite de sexta-feira em Sakhir, a vantagem de largada da Red Bull havia diminuído, e as largadas fortes da Ferrari não eram mais tão evidentes. A ver qual será a hierarquia de forças no GP da Austrália. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 2026, no site e na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

RAIO-X dos testes para além da Mercedes: SITUAÇÃO da AUDI, Ferrari x RBR, bagunça no meio e... ASTON

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior Indy: McLaren e Chip Ganassi chegam a acordo sobre processo de Palou
Próximo artigo F1: Red Bull não deve trazer grandes atualizações para GP da Austrália, diz portal holandês

