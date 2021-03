F1: Alonso precisará de nova cirurgia na mandíbula após acidente

Mesmo pronto para participar da pré-temporada de 2021 da Fórmula 1 a partir deste sábado (13), Fernando Alonso revelou que precisará passar por mais uma cirurgia corretiva por conta de sua fratura na mandíbula, consequência do acidente de ciclismo que sofreu no mês passado na Suíça. Mas segundo o bicampeão isso não deve afetar sua participação na temporada.

Alonso foi atropelado quando fazia um treino de ciclismo na Suíça e precisou passar por uma primeira cirurgia para corrigir a fratura na mandíbula, mas após receber alta, conseguiu retomar imediatamente o seu treinamento. Mas agora o espanhol confirmou que precisará passar por mais uma operação.

"Honestamente, não espero nenhum problema", disse quando perguntado sobre como sua preparação foi impactada pelo acidente. "Tenho treinado há duas ou três semanas, absolutamente normal e estou treinando no simulador".

"Perdi apenas alguns dias de marketing e de filmagem, o que fico até que feliz. Resolvi tudo isso ontem a tarde, então tive um dia intenso de marketing. Mas me sinto bem. Uma coisa é o lado profissional e outro é o lado de pilotagem, que está 100%. No lado pessoal, eu ainda preciso remover as duas placas de titânio que estão na mandíbula, o que acontecerá no fim da temporada".

"Então, ainda haverá mais alguma coisa após o final do campeonato, mas isso não afetará minha vida profissional".

Alonso se prepara para ter seu primeiro gosto do A521 da Alpine no sábado no Bahrein, enquanto embarca para um retorno à F1 após dois anos longe. E enquanto ele sabe o quanto precisará se esforçar para se acostumar novamente com a F1, e está feliz com a chance de mostrar o que consegue fazer.

"Não temo nenhum desafio em particular. Mas como o pelotão do meio está nesse momento, muito competitivo, é algo que estamos cientes, e precisamos maximizar, fazer tudo perfeito nos finais de semana para pontuar bem".

