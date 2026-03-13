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Bicampeão da categoria entendeu que a equipe conseguiu dar passos importantes para melhora

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

A classificação da sprint na China da Fórmula 1 aconteceu exatamente como a Aston Martin esperava. A equipe britânica conseguiu ser mais rápida apenas que as Cadillacs e saiu no SQ1, com Fernando Alonso ficando à frente de Lance Stroll, mas um segundo atrás dos carros que passaram para o SQ2.

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Após a sessão, o espanhol avaliou o ritmo do carro e decidiu focar no lado mais positivo da situação, apesar do carro da Aston Martin nem se aproximar das grandes promessas feitas.

Após a sessão, o asturiano compartilhou suas impressões e se concentrou mais nos aspectos positivos.

"Foi uma sessão curta, obviamente, com apenas duas voltas. Nos treinos desta manhã, tentamos aprender algo sobre o chassi, já que o motor é o que é, e bem, fizemos algum progresso, embora mínimo, porque estamos tão atrás que isso quase não se nota".

"Acho que a Williams está cerca de três décimos à frente. Na Austrália, eles estavam oito décimos à frente, creio eu. Então, sim, avançamos um pouco, mas obviamente ainda estamos muito longe", destacou o bicampeão.

De cara para o resto do fim de semana, Alonso garante que tentarão dar mais um passo à frente, mas está ciente de que os limites são pequenos: "Então, sim, tentamos melhorar mais para amanhã, mas acho que o limite é mais ou menos este".

E acrescentou: "Obviamente, não temos mais peças de reposição para a unidade de potência. Então, sim, qualquer problema poderia ser muito difícil de resolver durante o resto do fim de semana. Portanto, temos que nos virar com a confiabilidade e aprender tudo o que pudermos".

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

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