Fernando Alonso apontou que Kimi Antonelli deve subir de último para terceiro no GP da Itália de Fórmula 1, mas o desempenho melhorado do motor da Ferrari deixou o piloto da Mercedes menos confiante.

Quando a Mercedes deixou o sentimentalismo de lado e tomou a decisão racional de que Antonelli utilizaria a quinta unidade de potência em sua corrida em casa, o que o levou a largar do fim do grid por exceder a cota de unidades de potência de 2026, fez isso por um bom motivo.

Com a força da unidade de potência das 'Flechas de Prata', e ainda por cima um modelo recém-construído, a Mercedes espera que o jovem astro escale rapidamente o pelotão nas longas retas de Monza, limitando os danos à campanha pelo título do piloto de 19 anos.

Até onde Antonelli pode chegar em um pelotão que se tornou muito mais equilibrado é difícil de prever, assim como quantas ultrapassagens os carros de 2026, com poucas oportunidades de captação de energia em Monza, vão produzir. Segundo o veterano da Aston Martin, a Mercedes certamente tomou a decisão certa, pois ele previu um lugar no pódio para Antonelli.

"Top 3. Há muitas retas, então isso é bom para ele," disse Alonso antes do fim de semana de Monza. Os treinos de sexta-feira ofereceram poucas evidências para contradizer o espanhol, já que a Mercedes deu o tom com George Russell liderando o TL2 e, no início de sábado, o TL3.

Mas, enquanto a McLaren parecia estar em desvantagem, a unidade de potência melhorada da Ferrari parece complicar as coisas, já que Antonelli teria de derrotar pelo menos um entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton para se juntar ao favorito Russell no pódio, além de superar a posição de pista e a perda estimada de 20 segundos no tempo de corrida associada a largar do fundo.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

O que Antonelli viu nos treinos, trabalhando em seu acerto de corrida enquanto seguia as Ferraris, não inspirou confiança. "A Ferrari definitivamente deu um passo à frente com o novo motor e agora as velocidades são as mesmas," relatou Antonelli. "Sabemos o quão bom é o carro deles nas curvas, então com certeza será uma disputa apertada pela pole amanhã [com Russell]".

"É uma pista onde você pode fazer tantas coisas diferentes e foi interessante no stint longo hoje, andando atrás de outros carros para ver o que eles estavam fazendo de diferente, onde estavam usando a energia em comparação conosco".

A alegação de Antonelli de que as velocidades máximas entre Mercedes e Ferrari são as mesmas não passa exatamente no teste do GPS, já que, em configuração de classificação, a Mercedes de Russell estava visivelmente acima das Ferraris em três das quatro longas retas de Monza, com a diferença ficando em torno de uma média de 5 km/h.

"A velocidade em linha reta é algo considerável para se preocupar," disse Hamilton. "Só olhando para os deltas ali, eu estava perdendo algo como seis décimos para George, apenas nas retas. É algo que precisamos analisar".

A única reta em que a situação se inverteu foi a longa aceleração rumo à Parabolica, a curva final, onde as Ferraris foram 5-6km/h mais rápidas, um sinal revelador de uma estratégia diferente de uso de energia pela Variante Ascari anterior, a rápida combinação esquerda-direita-esquerda.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Questionado sobre a previsão de pódio de Alonso, o vice-chefe de equipe da Mercedes, Bradley Lord, disse que a equipe de Brackley também ficaria satisfeita com uma boa soma de pontos para Antonelli.

"Se a aposta de Fernando der certo, então ficaremos realmente muito felizes," disse Lord. "Acho que estamos mirando chegar a posições sólidas que rendam pontos. Vimos George conseguir fazer isso na Hungria depois de efetivamente largar do fundo. Após esse desafio que teve na largada, ele ainda conseguiu voltar lá para cima".

"É difícil fazer uma previsão muito precisa, simplesmente porque você não sabe como a corrida vai se desenrolar, o que safety cars virtuais e safety cars podem fazer. Vimos nas últimas corridas que tivemos um pouco de azar com VSCs, então talvez seja hora de a sorte virar nesse aspecto e de algo também jogar a nosso favor", concluiu.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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