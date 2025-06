O que começou como um pesadelo está começando a parecer um renascimento. Fernando Alonso deu a volta por cima em sua temporada com a Aston Martin e, depois de passar para o Q3 da classificação constantemente e duas corridas consecutivas nos pontos, o espanhol aproveitou seu bom momento para refletir - em seu habitual tom crítico e combativo - sobre a má sorte na Fórmula 1.

"Acho que em algumas corridas ou em alguns momentos da minha carreira eu provavelmente tive azar", começou o bicampeão. Mas longe de reclamar, Alonso aproveitou a ocasião para colocar em perspectiva o que realmente significa sofrer no esporte: "Você pode ver que alguns dos pilotos estão um pouco frustrados agora, depois de três ou quatro quintos lugares, certo? Eles nunca ficaram fora do Q1, nunca tiveram doze ou treze falhas de motor em uma temporada".

As palavras do piloto da Aston Martin foram ditas em um momento especial para ele. Depois do primeiro pacote de atualizações introduzido em Ímola - o início da trinca europeia - o AMR24 deu um salto no desempenho.

Alonso esteve no Q3 nas últimas quatro sessões de classificação e marcou pontos nas duas últimas corridas: em Barcelona e no Canadá, onde foi sétimo e aproveitou ao máximo um acidente envolvendo Lando Norris.

Tudo isso depois de um início de temporada muito difícil, com um carro que não estava nem perto de brigar por pontos e com infortúnios constantes. Em Mônaco, por exemplo, ele estava em uma boa posição para marcar pontos quando o motor falhou. E, como ele mesmo lembrou, também não foi favorecido pelas decisões da corrida: "safety cars, penalidades não aplicadas...".

Apesar de tudo, Alonso mantém sua fé: "Você tem que ser forte de cabeça. É um esporte radical nesse sentido e, além de pilotar, é preciso ser combativo e estar sempre com a moral elevada", disse ele.

O desempenho do AMR24 também é uma leitura otimista antes de 2026. Pela primeira vez desde 2023, a Aston Martin conseguiu fazer melhorias que funcionam - graças, em parte, ao novo túnel de vento que já está em operação - e parecem estabelecer as bases para o projeto que será liderado por Adrian Newey e Andy Cowell.

