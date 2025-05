A quinta posição de Fernando Alonso na classificação para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 foi uma grande surpresa para ele e para todos que assistiram à sessão. Apesar das melhorias feitas em Ímola, os treinos livres deixaram algumas dúvidas e até mesmo o espanhol disse que não esperava passar do Q2, portanto, chegar ao Q3 e ser o quinto piloto mais rápido foi "uma boa surpresa, porque não esperávamos estar tão acima".

Ele ainda acrescentou: "As melhorias, depois de analisá-las ontem, vimos que eram um passo à frente, colocamos nos dois carros e, hoje de manhã, vimos que estava indo muito bem. Fizemos 11º e 13º no TL3 e achamos que seria mais ou menos a nossa posição, lá no meio do Q2, mas depois passamos para o Q3 e agora estamos em quinto, acho que foi muito melhor do que o esperado, uma boa surpresa."

No entanto, apesar do resultado da classificação, com os dois Aston Martins no Q3, Alonso mantém os pés no chão antes da corrida: "Talvez não sejamos o quinto mais rápido, amanhã temos que estar prontos e preparados para perder algumas posições, mas espero que não muitas".

Além do resultado, o fato de os melhores tempos terem sido obtidos com o pneu médio e não com o macio foi muito marcante, mas o bicampeão reconheceu que essa era uma estratégia que vinha sendo estudada desde quinta-feira: "Eu estava de acordo, já no TL2, quando colocamos os pneus médios. Eu não os teria colocado, mas tivemos que colocá-los para ter alguma confirmação de que eles eram pelo menos tão competitivos quanto os macios ou mais. O desempenho ainda não estava claro esta manhã e decidimos colocar um vermelho e um médio no Q1, um vermelho e um médio no Q2 e um vermelho e um médio no Q3".

"Então, ao colocar os dois pneus, você se certifica de que em uma das duas voltas teria os pneus mais rápidos e esse foi o caso. Os médios foram um pouco melhores e nos ajudaram a passar para o Q3 e, no Q3, também os médios, acho que nos ajudaram a ganhar uma posição", continuou. "No ano passado, tivemos o C5 e o C4, mas o C4 não era muito diferente do C5. Então, já na quinta-feira, quando chegamos aqui, dissemos que, se no ano passado o duro não era muito diferente do médio, o vermelho este ano acho que vai ser complicado."

"Então, já viemos com essa ideia e a executamos. Estamos felizes pela equipe, orgulhosos deles, não apenas pelas melhorias no carro, que o tornaram mais rápido, mas também por sempre pensarem em coisas alternativas, como isso já desde quinta-feira, tentando encontrar algo diferente dos outros. Isso significa que todos ainda são muito competitivos, mesmo que os resultados não tenham sido bons, então estou feliz por eles", concluiu o piloto da Aston Martin.

