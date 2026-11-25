Aos 45 anos de idade e prestes a completar a 23ª temporada na Fórmula 1, Fernando Alonso voltou a destacar que continua motivado para estar na pista e não vê necessidade de 'dar espaço a nova geração'. Bicampeão da categoria, ele (ainda) não vê na idade um impeditivo para continuar e vai em busca de novos desafios, como o Rally Dakar.

Em entrevista ao site oficial da Aston Martin, o bicampeão mundial falou sobre as especulações de aposentadoria, o preparo e motivação para participar do Rally Dakar em janeiro de 2027 e como a paternidade mudou sua abordagem.

"Depois de 25 anos no esporte, quero sentir, no dia em que parar, que é o momento certo e que minha despedida será um momento digno da minha carreira e das minhas conquistas. Quero estar em paz comigo mesmo quando encerrar minha carreira nas pistas. Resultados e corridas difíceis, como os que tivemos neste ano, não são a forma como quero terminar", começou.

Alonso admitiu que preferiria "não ser questionado" sobre aposentadoria, mas "não se estressa com a especulação", detalhando que ele mesmo ainda não sabe quando irá parar.

"O automobilismo é um esporte muito especial nesse aspecto pois não depende inteiramente da sua condição física para desempenhar no máximo. Não é como um jogador de tênis ou de futebol americano que precisa correr o tempo todo. Você depende mais do ambiente técnico em que está. Claro, ainda precisa estar em forma e motivado, mas no fim do dia não vejo ninguém superior a mim na pista. Não sinto que perdi velocidade, nem meus reflexos nas largadas nem motivação para a próxima corrida", falou.

"Alguns dizem que a geração mais jovem precisa encontrar um lugar na F1, que pilotos como eu e Lewis Hamilton, que estão no grid há muitos anos, agora devam se afastar, mas o automobilismo não funciona assim. Não vou sair quando meu passaporte disser que tenho esta ou aquela idade, mas o dia em que me sentir lento".

Alonso não só ficará na F1, como confirmou sua participação na próxima edição do Dakar, em janeiro, pois "gosta de ter que utilizar técnicas de pilotagem e sensações completamente diferentes das da F1". O espanhol "quer vencer" a prova um dia e sabe que talvez a conquista ainda não chegue, mas não vê problema nisso.

"O Dakar é um pouco como uma roleta: precisa tentar várias vezes para conseguir vencer uma. Quanto mais edições você disputa, mais preparado fica. De certa forma, minha participação em 2027 é um investimento para aprender e me preparar para futuras edições, além de deixar meu mês de janeiro um pouco mais movimentado!", disse.

O bicampeão ainda comentou sobre o "principal desafio" de 2026: conciliar os compromissos na pista com a família, pois se tornou pai no início deste ano.

"Em muitas noites deste ano me questionei se estava perdendo momentos importantes. Penso na equipe também. Meu mecânico chefe e sua esposa tiveram um filho há três anos e em breve terão outro. Antes de me tornar pai, não compreendia completamente o que isso significava para aqueles que tinham filhos e o quão difícil era ser separado deles com tanta frequência, mas agora entendo muito bem", falou.

"Penso neles porque trabalham mais do que eu. Passam mais horas na pista do que eu, saem um ou dois dias mais cedo e voltam para casa um ou dois dias depois, mas sempre trabalham duro e mantêm a motivação alta. Ver isso me ajuda a entender que sou uma parte privilegiada da equipe e me inspira a trabalhar ainda mais com eles", concluiu.

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