No meio do GP da Itália, disputado em Monza neste domingo, o bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin, abandonou mais uma corrida de Fórmula 1 em função de problemas técnicos do carro.

Desta vez, o asturiano teve uma quebra de suspensão após passar por uma zebra alta no circuito de Monza, logo após o piloto da Aston ultrapassar o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos pits do GP da Itália de F1.

Com isso, Alonso se juntou ao alemão Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, na 'lista de abandonos' da etapa, a 16ª de um total de 24 na F1 2025. O germânico teve um problema hidráulico no carro antes da largada.

