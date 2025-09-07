F1: Alonso se junta a Hulkenberg na lista de abandonos em Monza; assista à quebra de suspensão do piloto da Aston Martin
GP da Itália de 2025 é palco de boa briga entre Max Verstappen e Lando Norris, com reclamações de parte a parte via rádio, e teve veteranos 'se dando mal'
No meio do GP da Itália, disputado em Monza neste domingo, o bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin, abandonou mais uma corrida de Fórmula 1 em função de problemas técnicos do carro.
Desta vez, o asturiano teve uma quebra de suspensão após passar por uma zebra alta no circuito de Monza, logo após o piloto da Aston ultrapassar o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos pits do GP da Itália de F1.
Com isso, Alonso se juntou ao alemão Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, na 'lista de abandonos' da etapa, a 16ª de um total de 24 na F1 2025. O germânico teve um problema hidráulico no carro antes da largada.
O Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!
F1 'à venda', STROLL CONTRARIA REGI LEME, Max fluente em português, BORTOLETO CONFIANTE, Sainz e cia
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Norris deixa engenheiro no vácuo após pedido de desculpas
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"
F1: Norris é vaiado no pódio após ganhar P2 em ordem de equipe
Bortoleto chega em 8º, Verstappen vence: Veja classificação do campeonato após GP da Itália de F1
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários