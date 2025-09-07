Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Alonso se junta a Hulkenberg na lista de abandonos em Monza; assista à quebra de suspensão do piloto da Aston Martin

GP da Itália de 2025 é palco de boa briga entre Max Verstappen e Lando Norris, com reclamações de parte a parte via rádio, e teve veteranos 'se dando mal'

Redação Motorsport.com
Publicado:

No meio do GP da Itália, disputado em Monza neste domingo, o bicampeão mundial Fernando Alonso, piloto espanhol da Aston Martin, abandonou mais uma corrida de Fórmula 1 em função de problemas técnicos do carro.

Desta vez, o asturiano teve uma quebra de suspensão após passar por uma zebra alta no circuito de Monza, logo após o piloto da Aston ultrapassar o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, nos pits do GP da Itália de F1.

 

Com isso, Alonso se juntou ao alemão Nico Hulkenberg, companheiro de Bortoleto na Sauber, na 'lista de abandonos' da etapa, a 16ª de um total de 24 na F1 2025. O germânico teve um problema hidráulico no carro antes da largada.

 

Motorsport.com Brasil acompanha o GP da Itália de F1 'in loco' com a repórter Livia Veiga, direto do autódromo de Monza. A etapa é a 16ª da F1 2025 e tem cobertura completa aqui no site, na Motorsport.tv Brasil no YouTube, e nas nossas redes sociais e app. Acompanhe!

