Zandvoort prometia muito para Fernando Alonso. Quarto no primeiro treino, segundo no seguinte e ainda décimo no TL3 - sempre entre os competidores mais próximos das McLarens dominantes no GP da Holanda de Fórmula 1. Parecia que seu melhor resultado da temporada até então - quinto em Budapeste - estava novamente ao seu alcance.

Mas, no domingo, ele cruzou a linha de chegada apenas em oitavo, 2,2 segundos atrás de seu companheiro de equipe, Lance Stroll, que havia sofrido dois acidentes durante os treinos. Um resultado frustrante para o veterano espanhol, que sonhava com algo maior desde a noite de sexta-feira.

"Tive um ritmo muito bom durante todo o fim de semana, na corrida acho que fui um pouco mais rápido do que alguns dos carros da frente", resumiu Alonso. "Terminamos atrás de uma Williams, que teve um pouco de dificuldade neste fim de semana, atrás de uma Haas que estava muito lenta, que nem saiu da Q1, e atrás do meu companheiro de equipe que largou em último e ainda assim terminou à minha frente".

Para a Aston Martin, Zandvoort foi, estatisticamente, o segundo melhor fim de semana da temporada, com dez pontos, atrás apenas de Budapeste, com dezesseis. Dificilmente um desastre. Mas Alonso estava furioso, convencido de que era possível fazer muito mais: "Devemos ter feito algo realmente diferente com minha estratégia para terminar tão mal".

Parte do dano, no entanto, foi auto-infligido. Alonso se saiu bem, entrando na Curva 1 em décimo lugar, mas na Curva 3 foi ultrapassado por Andrea Kimi Antonelli por dentro e por Carlos Sainz por fora, antes que um estalo de saída de traseira permitisse que Yuki Tsunoda também passasse. No final da primeira volta, ele estava em 13º.

A partir daí, ele ficou preso em um trem de DRS, com ultrapassagens praticamente impossíveis nas curvas sinuosas de Zandvoort. Stroll, em 18º, foi o primeiro Aston Martin a ir para os boxes na 8ª volta. Ele retornou em último, mas com quinze segundos de ar limpo à frente, o que deu ao pit wall uma visão clara do verdadeiro potencial do carro.

Stroll começou seu segundo stint com uma volta de 1min15s2, 1,6 segundos mais rápido que Alonso, preso no tráfego. Em dez voltas, o canadense havia reduzido a diferença pela metade, de 22,2 para 10,8 segundos. O undercut estava funcionando.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

A Aston Martin acabou reagindo e trouxe Alonso mais cedo do que muitos rivais. Ele imediatamente disparou em 1min15s0, tornando-se o homem mais rápido na pista - mais rápido até do que Oscar Piastri e Lando Norris na frente.

Mas, então, Lewis Hamilton bateu em Hugenholtz, o Safety Car foi acionado e os que ainda não haviam parado tiveram seu pit stop 'de graça'. Alonso ficou furioso: "A verdade é que todas as vezes que paramos nas voltas seguintes havia um safety car e os outros pararam de graça, e nunca tivemos a sorte de aproveitar os dois pneus duros", reclamou.

No rádio, ele xingou: "Sempre tivemos muita sorte. Que merda. [...] Ah, que merda de final de corrida. Que sorte". Mais tarde, ele se irritou ainda mais com seu engenheiro: "Pense na estratégia. Você se esqueceu de mim na primeira metade da corrida. Talvez você se lembre de que estou aqui na segunda metade".

Foi difícil não ouvir uma provocação ao fato de que seu companheiro de equipe - o filho do dono da equipe - parecia ter conseguido o melhor da estratégia, enquanto Alonso não. Seu temperamento se exaltou várias vezes. Quando seu engenheiro simplesmente perguntou sobre o equilíbrio, Alonso explodiu: "Eu não sei, porra. Você me coloca sempre no trânsito, eu não sei".

O fato de ele ainda ter conseguido o oitavo lugar foi, segundo ele, "um pequeno milagre e provavelmente não merecíamos os pontos hoje. Acho que na primeira parada, não tenho certeza se foi a melhor coisa onde fizemos o pit stop e a estratégia que optamos".

"E na segunda, eu estava preocupado que ficássemos para trás durante toda a corrida e fizéssemos o mesmo que os outros e senti que o carro tinha mais ritmo, então eu queria fazer algo diferente dos outros e tentar ultrapassá-los."

"No final, ultrapassamos uma Red Bull e uma Haas, e a outra Haas terminou na nossa frente. Então, sim, eles tiveram um pouco de sorte com o último safety car e nós também tivemos sorte com as desistências e a penalidade de Kimi. Caso contrário, não estaríamos nos pontos, portanto, precisamos estar cientes disso".

Segundo ele, o quinto lugar estaria garantido: "Albon terminou em P5 ou P6, então acho que o P5 era bem possível com nosso ritmo de hoje. Acho que fomos muito mais rápidos do que alguns dos carros que terminaram na nossa frente, como os Williams e os Haases." Isso incluiu Stroll, a quem Alonso, em um determinado momento, deixou passar sem lutar devido a uma falha no pneu.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Após a corrida, o chefe de equipe, Mike Krack, mais uma vez teve a tarefa nada invejável de contextualizar as explosões do espanhol: "Ele estava com raiva da corrida, estava com raiva do mundo, estava com raiva de nós, está com raiva de todo mundo", explicou. "Não há nada que possamos fazer nessas situações, temos que aceitar as coisas como elas são".

O fato do pódio que Alonso almejava na sexta-feira ter ficado tão distante, insistiu Krack, não foi perdido no domingo: "Você precisa se classificar na frente, você vê que Isack se classificou na frente e, no final do dia, com um problema na McLaren, você termina no pódio".

Para agravar os erros estratégicos, houve um problema de desempenho. As quedas de Stroll nos treinos significavam que os engenheiros não tinham dados vitais de longa duração e, portanto, não podiam ajustar a tábua do assoalho de forma tão agressiva quanto poderiam. E na F1 atual, a regra geral é simples: quanto mais baixo o carro, mais rápido ele é.

"Você tem que estar legal após a corrida, portanto, você sabe, só pode desgastar 1 mm no total", explicou Krack. "Não fizemos muitas voltas na sexta-feira, Lance teve o acidente e Fernando não fez muitas long runs, então você está em um território um pouco desconhecido no que diz respeito ao desgaste, por isso é preciso adotar uma abordagem um pouco mais conservadora. Tivemos que fazer isso e isso está custando um pouco de desempenho".

