Depois de uma série de discussões envolvendo a competitividade do GP de Mônaco de Fórmula 1 na semana passada, Fernando Alonso defendeu arduamente a corrida no Principado, afirmando que Ayrton Senna e Alain Prost não seriam tão educados respondendo questionamentos sobre a etapa de Monte Carlo.

Em entrevista coletiva na quinta-feira (29) antes do GP da Espanha, o bicampeão disse que "Mônaco sempre foi Mônaco, mas agora acho que há muitas expectativas e há muita mídia, que não é a culpada, mas há muitas notícias geradas todos os dias e há muitas coisas na internet, nas mídias sociais. Há muitas coisas geradas para a Fórmula 1".

'Então, queremos ver o show, queremos ver as ultrapassagens, queremos melhorar o esporte do sofá de casa. Todo mundo tem ideias, todos esses tipos de coisas".

O espanhol da Aston Martin também afirmou que não espera as críticas à etapa do Principado, mas que, todos os anos, os pilotos continuam ansiosos para a corrida: "E sim, sempre fico um pouco surpreso com os comentários negativos de Mônaco na segunda-feira, mas não se preocupe, porque no próximo ano iremos a Mônaco e na quarta-feira estaremos muito animados".

"E então, na sexta-feira, diremos que é o melhor fim de semana e a melhor pista da temporada e que todos queremos vencer em Mônaco. Depois, no sábado, estamos todos superanimados e a adrenalina que sentimos nessas voltas é provavelmente única no campeonato. E então, por qualquer motivo, no domingo, estaremos todos decepcionados mais uma vez".

'Mas acho que é assim mesmo. Você joga com todas as suas cartas no sábado, às vezes é bom, às vezes não. Há alguns anos, dois ou três anos atrás, acho que Max e a Red Bull venceram quase todas as corridas e isso também aconteceu com a McLaren nos anos 1990. E esta é a F1, e isso aconteceu e acontecerá também no futuro. Mas ainda é o esporte número um e nós ainda aceitamos como ele é".

Ao ser questionado se o número de ultrapassagens da corrida diminuiu pelo aumento do tamanho dos carros, Alonso disse que isso vem da natureza de Mônaco e que outros multicampeões da F1, como Senna e Prost, defenderiam a corrida no Principado de uma forma "menos educada" do que os atuais pilotos.

"Bem, Lance [Stroll] também ultrapassou Nico [Hulkenberg]na última volta. Sabe, você vê uma ultrapassagem a cada 10 anos. Muito bom. E quero dizer, essa tem sido a natureza de Mônaco".

"E eu não acho que, sabe, talvez haja algumas ideias entre todos os envolvidos no esporte, pilotos, FIA, equipes, que possamos pensar sobre Mônaco. Mas não acho que haja necessidade de pensar em algo".

"E isso só acontece porque, como eu disse, há muito conteúdo a ser criado agora. E nós, pilotos, somos muito simpáticos. Então, respondemos a todas as perguntas".

"Porque se há 40 anos você perguntasse, tenho certeza, a Senna e Prost, e eles estivessem lutando pelo campeonato ou o que fosse, sobre Mônaco depois de uma semana, eles seriam menos educados do que nós somos agora".

