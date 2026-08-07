F1: Alonso teria feito pedido milionário à Aston Martin para renovação

A permanência de Fernando Alonso na Fórmula 1 após 2026 continua cercada de especulações. De acordo com o jornalista Marc Limacher, autor do tradicional Business Book GP, voltado aos bastidores financeiros da categoria, o bicampeão mundial teria estabelecido as bases para uma possível renovação com a Aston Martin.

Segundo Limacher, o espanhol gostaria de receber 40 milhões de euros por temporada em um novo contrato válido para 2027 e 2028. A informação foi publicada pelo jornalista em suas redes sociais, onde afirmou que Alonso atualmente recebe cerca de 30 milhões de euros por ano da equipe de Silverstone.

Caso os valores se confirmem, o aumento colocaria Alonso em um patamar semelhante ao de Charles Leclerc, que, segundo estimativas do mercado, também recebe cerca de 40 milhões de euros anuais após sua mais recente renovação com a Ferrari.

Apesar dos rumores envolvendo cifras, o aspecto financeiro não seria o principal fator para a decisão do espanhol. Segundo o jornal MARCA, Alonso avalia, acima de tudo, se ainda terá condições de disputar resultados competitivos nos próximos anos. O calendário cada vez mais extenso da F1 e a perspectiva de lutar por posições de destaque também fazem parte da análise antes de definir seu futuro.

A expectativa é que uma decisão seja anunciada próximo ao retorno da categoria após as férias, durante a semana do GP da Holanda, em Zandvoort. Ainda assim, Alonso já afirmou publicamente que não pretende estabelecer um prazo para definir seu futuro.

Nos bastidores, existe a percepção de que a continuidade do piloto na Aston Martin é o cenário mais provável. Embora ainda não haja confirmação oficial, pessoas ligadas ao paddock acreditam que um acordo já estaria encaminhado, restando apenas o anúncio.

Se renovar pelos valores citados, Alonso passará a integrar o grupo dos pilotos mais bem remunerados do grid, empatando com Leclerc e superando nomes como George Russell e Lando Norris.

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