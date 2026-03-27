F1: Alonso traz detalhes sobre nascimento de primeiro filho
Espanhol também falou sobre carro da Aston Martin em Suzuka após treino da sexta-feira
O bicampeão de Fórmula 1 Fernando Alonso compartilhou novidades após o nascimento de seu primeiro filho.
O piloto de 44 anos chegou atrasado a Suzuka por "motivos familiares pessoais", que agora foram confirmados como sendo o nascimento de seu filho com sua companheira, Melissa Jimenez.
"Estou um pouco com jet lag porque aterrissei esta manhã, mas aqui estamos", disse Alonso à DAZN Espanha após o segundo treino livre. "Acabamos de terminar o TL2 e, em algumas horas, é hora de dormir."
Ao ser questionado sobre como tinha sido sua semana e se estava de acordo com suas expectativas, o espanhol acrescentou que tanto a mãe quanto o bebê estavam bem.
"Bem, você nunca imagina nada específico", continuou ele. "As coisas simplesmente acontecem como acontecem, e existe um pouco de estresse e preocupação para que tudo dê certo."
"Felizmente, tudo correu bem, tanto para a mãe quanto para o bebê. Um momento superfeliz e muito especial."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Photo by: Jayce Illman / Getty Images
Alonso rapidamente redirecionou a conversa para seu desempenho na pista. O piloto da Aston Martin confirmou que a equipe de Silverstone continua enfrentando problemas com o carro.
"Agora, de volta ao trabalho, para ver o que podemos fazer aqui", acrescentou Alonso. "No TL2, não tivemos boas impressões sobre o carro; eu diria que ele continua praticamente o mesmo de antes."
"Trouxemos algumas peças melhoradas, e nos testes e voltas que fiz até agora, não notei muita diferença. Portanto, ainda estamos um pouco atrás em termos de desempenho e precisamos trabalhar esta noite para melhorar."
"Esta também é a corrida em casa da Honda, e num momento difícil como o que estamos atravessando, temos que estar aqui, temos que apoiá-los e, com sorte, terminar a corrida pela primeira vez este ano — completar todas as voltas é o objetivo."
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