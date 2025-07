O duelo entre Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto nas voltas finais do GP da Áustria foi um dos momentos mais empolgantes da Fórmula 1 de 2025 até agora. O espanhol se saiu melhor, garantindo a sétima posição. Já o brasileiro, com o oitavo lugar, assegurou seus primeiros pontos na categoria.

Nesta quinta-feira, no dia de mídia dos pilotos da F1, antes do GP da Grã-Bretanha deste fim de semana, Alonso foi perguntado sobre a batalha com Bortoleto.

“Foi bom”, disse o espanhol. “Tive sorte com as bandeiras azuis. Acho que sem elas eu não teria chance de mantê-lo atrás por mais duas ou três curvas. Essa era a minha vida máxima disponível. Depois, com as bandeiras azuis, ganhei aquela meia volta extra e, graças à bandeira azul, era a última volta da corrida e vimos a bandeira quadriculada, então foi uma boa combinação para mim.”

“Mas sim, a briga foi boa, algumas curvas lado a lado, sempre com respeito. Já pilotamos assim algumas vezes nos karts e em simuladores quando fazemos sessões juntos e coisas assim. Então foi uma réplica disso e desta vez cruzei a linha de chegada em primeiro, o que me dá alguma satisfação.

Quando questionado se era o piloto mais talentoso do grid, Alonso respondeu: “Eu era”. Na sequência, ele sorriu.

Alonso também rasgou elogios a Bortoleto, colocando o brasileiro à frente dos concorrentes que estão na mesma faixa de idade e experiência na F1.

“Muito boa, mas sem surpresas”, disse Alonso após pedirem para avaliar a temporada do brasileiro. “Eu disse no ano passado em Abu Dhabi que acho que ele é o melhor desta geração. Ele venceu a F3 como estreante, venceu a F2 como estreante, sem testes com versões mais antigas dos carros, sem programas de TPC, sem nada. Chegando à F1, ele ainda entrega um trabalho incrível, e alguns outros têm pacotes talvez melhores e coisas assim.”

“Talvez alguns outros alcancem o sucesso antes dele, mas, eventualmente, a longo prazo, ele sempre virá como o melhor desta geração. Quando os carros eram todos iguais nas categorias anteriores e agora, mesmo com uma equipe que estava com dificuldades no ano passado, ele e Nico conseguiram trazer uma nova motivação e a equipe, que também está melhorando, então, sim, até agora, é um trabalho incrível o que ele está fazendo.”

“Mas ainda está atrás de mim!”, sorriu o espanhol novamente.

