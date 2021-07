F1: Alonso vê Verstappen como favorito ao título no momento

Apesar do bom momento da Red Bull na temporada 2021 da Fórmula 1, a pequena diferença para a Mercedes torna a luta pelos títulos muito aberta. E para Fernando Alonso, Max Verstappen é o favorito no momento contra Lewis Hamilton, mas alerta que, na categoria, tudo pode mudar.

O GP da Estíria marcou o fim do primeiro terço da temporada 2021, confirmando uma sequência de quatro vitórias consecutivas da Red Bull, sendo três para Verstappen e uma para Sergio Pérez.

No momento, Verstappen lidera com 18 pontos de vantagem para Hamilton no Mundial de Pilotos, enquanto, entre os Construtores, a diferença da Red Bull é maior: 40 para a Mercedes.

Questionado sobre a luta entre Hamilton e Verstappen pelo título, Alonso diz que é bem interessante de acompanhar para alguém de fora, e nomeia seu favorito nessa disputa.

"Acho que é muito interessante, para quem é de fora acompanhar e assistir. Pelo menos não temos como nos anos anteriores, em que era Lewis versus Lewis, e de vez em quando contra Valtteri, mas com pouca frequência".

"Então, neste momento, temos um campeonato mais interessante, que pode seguir com um pouco mais de adrenalina até Abu Dhabi, então vejo isso como uma coisa boa".

"Sobre favorito, diria que Max no momento, porque ele está com performances melhores, mas as coisas podem mudar rapidamente, dependendo da performance de todas as equipes e atualizações ao carro. Então sigamos acompanhando".

Alonso e Verstappen, que dividiram a coletiva nesta quinta no Red Bull Ring, foram questionados também se se viam como companheiros de equipe no futuro.

"Possivelmente, podemos ter uma oportunidade no futuro", disse Alonso. "Talvez não na F1, porque não vejo isso como uma possibilidade. Mas no futuro, quem sabe. Ambos amamos corridas e endurance, Le Mans e muitas coisas, então seria legal dividir uma equipe".

"Sim, e já havia dito isso há muito tempo", disse Verstappen. "Claro, vejo Fernando pilotando em uma posição onde não merece estar. Claro, seria muito emocionante estar em uma equipe com ele um dia".

"Mas como ele disse, há muitas oportunidades fora da Fórmula 1 para o futuro. Então, quem sabe, mas seria muito legal".

EXCLUSIVO: Entenda o que há de REAL no discurso da MERCEDES de ABANDONAR temporada e pensar em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: