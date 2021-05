O chefe dada AlphaTauri, Franz Tost, disse que as mudanças nos regulamentos financeiros na Fórmula 1 devem ser feitas "de maneira adequada", após votar contra as penalidades esportivas na semana passada.

A temporada de 2021 da F1 marca o primeiro ano em que a categoria está correndo com um novo teto orçamentário e regulamentos financeiros, limitando cada equipe a gastar US $145 milhões ( R$ 758 milhões).

Dentro dos regulamentos financeiros, a F1 tem autoridade para sancionar as escuderias por meio de penalidades financeiras e esportivas por eventuais violações.

No entanto, foi divulgado na semana passada que as discussões sobre a introdução de penalidades esportivas fizeram com que três equipes - AlphaTauri, Red Bull e Ferrari - não mostrassem seu apoio.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, explicou mais tarde que a Scuderia queria mais clareza antes que pudesse dar seu apoio à mudança, mas que ele não era contra o uso de penalidades esportivas.

O dirigente da AlphaTauri, Tost, concordou com os comentários de Binotto na sexta-feira, dizendo que a responsabilidade agora é da FIA esclarecer as mudanças propostas.

"É muito claro, esta é uma mudança durante a temporada, e o que pedimos é apenas um esclarecimento, e esperamos agora até que a FIA apareça com isso", disse Tost quando questionado pelo Motorsport.com sobre a posição da AlphaTauri sobre o assunto.

“Aí decidiremos como continuar. Não quero entrar em detalhes aqui, porque como você sabe, este é um conteúdo confidencial."

"A AlphaTauri não é contra o limite de custo ou contra qualquer alterações no limite de custo."

“Mas tem que ser feito de maneira adequada, e nós simplesmente precisamos definir em detalhes o que a FIA quer com isso. Por isso, solicitamos esse esclarecimento”.

As conversas entre as equipes e a FIA sobre os ajustes propostos nos regulamentos financeiros devem continuar nas próximas semanas.

Outra área que está sendo discutida pelos times no momento se refere a um teto salarial proposto para os pilotos.

Tost tem sido uma das principais vozes que pedem a mudança e disse na sexta-feira que considerava um bom ponto de partida uma soma de "30 milhões para ambos os pilotos".

“Isso está em discussão e depende, como sempre, de quantos recursos financeiros as diferentes equipes têm e em que direção iremos”, disse.

Sua sugestão foi apoiada pelo chefe da Aston Martin, Otmar Szafnauer, mas o dirigente da Haas, Gunther Steiner, sentiu que "muito mais trabalho" seria necessário antes que algo pudesse ser proposto.

