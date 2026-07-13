F1: Alpine alerta Colapinto sobre futuro antes do GP da Bélgica

Em meio à dúvidas sobre o ocupante da segunda vaga da Alpine para a temporada 2027 da Fórmula 1, o chefe da equipe francesa, Steve Nielsen, mandou um alerta sério a Franco Colapinto sobre a necessidade de melhorar sua performance caso queira seguir no próximo ano.

O contrato atual do argentino com a Alpine chega ao fim neste ano e, segundo rumores, a equipe francesa busca alternativas ao jovem piloto no mercado, já que seu desempenho está longe de convencer.

Colapinto chegou à Alpine no início de 2025 como reserva, antes de assumir a titularidade com o campeonato já em andamento. Por isso, mesmo sem entregar muitos resultados positivos, recebeu outra chance em 2026. Mas segue sem convencer, ocupando a 13ª posição no Mundial com 13 pontos, enquanto Pierre Gasly é o nono com 42.

Por isso, o chefe da Alpine, Steve Nielsen, falou sobre o futuro do piloto argentino durante o GP da Grã-Bretanha e não escondeu, em nenhum momento, que, por enquanto, há dúvidas quanto à decisão a ser tomada.

“Bem, todos nós queremos mais”, respondeu Nielsen. “Acho que o Franco é um piloto que teve um começo lento, ouso dizer. Ele está melhorando, sim, já teve boas atuações nesta temporada. Em Miami, foi bem. Na China, foi bem. Ele está melhorando".

“Acho que ele está lá por mérito próprio e, quando chegar a hora, tomaremos a decisão. Se for bom o suficiente, ele ficará; se não, haverá uma opção melhor. É assim que funciona a F1”, acrescentou.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

No entanto, Nielsen reconhece que Colapinto parece ter melhorado seu ritmo nas últimas semanas, mesmo que isso ainda não possa ser suficiente no que diz respeito às expectativas da equipe.

“Acho que a regularidade dele, principalmente nas corridas, está muito melhor do que antes, assim como a capacidade de se manter próximo de Pierre. No ano passado, ele fez algo parecido, mas nosso carro era tão ruim que era difícil distinguir o que era bom do que era ruim. Mas acho que, neste ano, houve momentos em que ele esteve à altura de Pierre, e é bom ver isso”.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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