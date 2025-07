F1: Alpine cederá piloto para testes com a Sauber; saiba mais

A Alpine assinou um acordo com a Sauber para emprestar Paul Aron, piloto reserva do time francês, para fazer algumas sessões de treino com a equipe de Hinwil na Fórmula 1. A decisão foi tomada porque a escuderia ainda precisa concluir mais dois treinos livres com um novato (piloto que ainda não participou de mais de duas largadas na categoria máxima).

Aron estará no carro de Hulkenberg em duas oportunidades: Silverstone e Budapeste. O acordo serve para cumprir as exigências da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) de ceder os carros em quatro sessões diferentes de treinos.

Até o momento, a Sauber não contratou nenhum piloto para fazer papel de reserva na temporada de 2025, mas precisava de um nome rookie. Isso acontece porque Gabriel Bortoleto já cumpriu duas das quatro sessões, já que o brasileiro não tinha nenhuma largada na F1.

Paul Aron, Alpine Foto de: Pirelli

"Estou muito satisfeito com a oportunidade de ter um valioso tempo de pista na F1, por isso agradeço à equipe Alpine por ter chegado a esse acordo", comentou Aron.

"Não é segredo que meu desejo é um dia correr em tempo integral na F1, então qualquer chance de estar na pista em um ambiente competitivo é um passo importante. Enquanto continuo a me concentrar em meu desenvolvimento com a Alpine, estou ansioso pelas duas sessões com a Sauber e por dar o máximo de mim em Silverstone e Budapeste".

Aron, que teve um programa de testes privados movimentado com a Alpine este ano, também cobrirá as tarefas restantes da equipe de Enstone no TL1.

Espera-se que a Alpine continue com Franco Colapinto como companheiro de equipe de Pierre Gasly por enquanto, depois de um período difícil de cinco corridas, embora o chefe de equipe de fato, Flavio Briatore, tenha pedido ao argentino que melhore seu desempenho.

Enquanto isso, os rumores da F1 ligaram o piloto reserva da Mercedes Valtteri Bottas à equipe como uma opção em potencial caso a sorte de Colapinto não melhore.

LANDO SEGURA PIASTRI e vence, BORTOLETO PILOTO DO DIA! Rico Penteado e Felipe Motta debatem. MIT CUP

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!