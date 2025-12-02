A Alpine confirmou nesta terça-feira a data do evento de lançamento do carro de 2026 da Fórmula 1, que será realizado no dia 23 de janeiro em Barcelona, dias antes do início dos testes de pré-temporada no circuito catalão.

A equipe fez o anúncio em uma postagem nas redes sociais que não revela muitas informações sobre o que realmente acontecerá e o que realmente será revelado. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o que deve ser apresentado é a pintura do carro e os macacões.

A Alpine tentará aproveitar ao máximo os novos regulamentos técnicos da F1 para se recuperar depois de terminar em último lugar no Mundial de Construtores de 2025, algo sem precedentes nos últimos 40 anos para a equipe de Enstone.

A equipe tomou uma decisão de transferir recursos para seu projeto de 2026 bem cedo, o que explica em parte a queda no desempenho este ano. Além disso, a Alpine deixa de produzir seus próprios motores para se tornar cliente da Mercedes.

"Se isso me der melhores resultados no próximo ano, eu literalmente não me importo com esta temporada - e tudo valerá a pena", disse Pierre Gasly recentemente. "Porque a realidade é que aquilo pelo que poderíamos ter lutado este ano ainda não é bom o suficiente para nós".

"E essas duas semanas ou meses podem nos dar uma vantagem em relação a outras equipes e trazer muito mais sucesso, que é o que estamos buscando, em última análise. Portanto, sim, apoio totalmente a equipe no que fizemos. É um pouco drástico, mas às vezes, para alcançar a grandeza, é preciso fazer escolhas difíceis".

A equipe da Alpine não sofrerá alterações em 2026, com Franco Colapinto se juntando a Gasly novamente. O francês assinou recentemente um contrato de longo prazo até 2028, enquanto o argentino foi confirmado apenas no mês passado, em meio a dúvidas de que sua forma estivesse à altura.

Programação de lançamento da equipe de F1 de 2026

Data Equipe(s) Local Revelação do carro? 15 de janeiro Red Bull Racing Bulls Detroit, Michigan Apenas pintura 23 de janeiro Alpine Barcelona Apenas pintura (A confirmar) 9 de fevereiro Aston Martin A Confirmar Carro de 2026

DIOGO x PECCO na casa de VALENTINO! Aprilia AMEAÇA Ducati em 2026? MERCADO da MotoGP, M1GP e WSX

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!