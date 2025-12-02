F1: Alpine confirma data de lançamento do carro para temporada 2026
Equipe deixa de utilizar motores próprios e passa a ser cliente da Mercedes a partir do próximo ano
A Alpine confirmou nesta terça-feira a data do evento de lançamento do carro de 2026 da Fórmula 1, que será realizado no dia 23 de janeiro em Barcelona, dias antes do início dos testes de pré-temporada no circuito catalão.
A equipe fez o anúncio em uma postagem nas redes sociais que não revela muitas informações sobre o que realmente acontecerá e o que realmente será revelado. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o que deve ser apresentado é a pintura do carro e os macacões.
A Alpine tentará aproveitar ao máximo os novos regulamentos técnicos da F1 para se recuperar depois de terminar em último lugar no Mundial de Construtores de 2025, algo sem precedentes nos últimos 40 anos para a equipe de Enstone.
A equipe tomou uma decisão de transferir recursos para seu projeto de 2026 bem cedo, o que explica em parte a queda no desempenho este ano. Além disso, a Alpine deixa de produzir seus próprios motores para se tornar cliente da Mercedes.
"Se isso me der melhores resultados no próximo ano, eu literalmente não me importo com esta temporada - e tudo valerá a pena", disse Pierre Gasly recentemente. "Porque a realidade é que aquilo pelo que poderíamos ter lutado este ano ainda não é bom o suficiente para nós".
"E essas duas semanas ou meses podem nos dar uma vantagem em relação a outras equipes e trazer muito mais sucesso, que é o que estamos buscando, em última análise. Portanto, sim, apoio totalmente a equipe no que fizemos. É um pouco drástico, mas às vezes, para alcançar a grandeza, é preciso fazer escolhas difíceis".
A equipe da Alpine não sofrerá alterações em 2026, com Franco Colapinto se juntando a Gasly novamente. O francês assinou recentemente um contrato de longo prazo até 2028, enquanto o argentino foi confirmado apenas no mês passado, em meio a dúvidas de que sua forma estivesse à altura.
Programação de lançamento da equipe de F1 de 2026
|Data
|Equipe(s)
|Local
|Revelação do carro?
|15 de janeiro
|
Red Bull
Racing Bulls
|Detroit, Michigan
|Apenas pintura
|23 de janeiro
|Alpine
|Barcelona
|Apenas pintura (A confirmar)
|9 de fevereiro
|Aston Martin
|A Confirmar
|Carro de 2026
